Приготовление солянки - сложный и, в то же время, абсолютно незатейливый процесс.

Само название "солянка" произошло от слова "селянка" - так называли деревенских жительниц. Дело в том, что издавна в селах готовили оригинальное блюдо: в котле смешивались остатки разных продуктов и вода, массу варили до готовности и ели. Именно так родился рецепт сборной солянки. Со временем он трансформировался, дополнялся и сейчас густой суп можно отведать в лучших ресторанах.

Ранее мы рассказывали, как приготовить капустняк, а сегодня поделимся рецептами наваристой солянки.

Солянка с копченостями

грудинка копченая - 250 гр;

колбаса сырокопченая - 150 гр;

морковь - 150 гр;

лук репчатый - 50 гр;

картофель - 200 гр;

огурцы соленые - 200 гр;

растительное масло - 20 мл;

томатная паста - 50 гр;

лавровый лист - 1 шт;

соль, сахар - по вкусу;

маслины (по желанию) - 100 гр;

укроп - 1 пучок;

лимон, сметана - по вкусу.

Вскипятить в кастрюле 2.5л. воды. Лук и картофель очистить, промыть и нарезать кубиками. В кипящую воду положить овощи, варить 15 минут. Нарезать кубиками грудинку, колбасу и огурцы, морковь натереть на крупной терке.

На сковороде разогреть масло, выложить морковь, тушить 2-3 минуты, помешивая. Добавить колбасу и грудинку, тушить еще 2-3 минуты. Добавить томатную пасту, долить воды и перемешать. Посыпать специями, сахаром и солью. Выложить огурцы, перемешать, тушить 5-7 минут.

Дождаться, пока картофель станет мягким, выложить из сковороды в кастрюлю все ингредиенты, добавить лавровый лист и перемешать. Варить солянку на медленном огне 10-20 минут. После этого убрать блюдо с огня и дать ему настояться. Укроп промыть, мелко нарезать и добавить в кастрюлю. Маслины, сметану и лимон выкладывать порционно в тарелки по желанию.

Солянка с почками и салом

свинина - 500 гр;

или

телячьи почки - 2 шт;

сало - 60-70 гр;

копченая колбаса - 200 гр;

лук репчатый - 1-2 шт;

чеснок - 3 зубчика;

томатная паста - 2-3 ст.л;

соленые огурцы - 3-4 шт;

каперсы (по желанию) - 10-20 гр;

сметана, лимон - по вкусу;

зелень, специи, соль, сахар - по вкусу.

Промыть свинину, залить водой, поставить на средний огонь. Постоянно снимать пенку, когда бульон закипит, уменьшить огонь. Накрыть крышкой и варить 1 час.

Читайте такжеКак вкусно приготовить картошку с грибами: тушеную, запеченную и в горшкахЕсли используете телячьи почки, то их нужно очистить от пленки, вымочить в холодной воде 2-3 часа. Положить в кастрюлю, залить водой, поставить вариться на полчаса. После этого сменить воду, промыть почки и снова варить 1 час.

Мясо (свинину или почки) достать из кастрюли и нарезать кусочками, ту же процедуру выполнить с салом, а колбасу нарезать соломкой. Лук и огурцы нарезать кубиками, чеснок очистить, натереть на мелкой терке.

Разогреть сковороду, выложить сало, обжаривать 2-3 минуты. Добавить лук, жарить еще 5 минут. Половину мяса, колбасу, огурец, специи и томатную пасту выложить в сковороду, перемешать. Добавить чеснок, тушить 5 минут.

Выложить зажарку в бульон и добавить вторую половину мяса, посолить, накрыть крышкой и варить на маленьком огне 3-5 минут. Зелень промыть, мелко нарезать и добавить в суп. По желанию также можно положить каперсы, лимон и сметану.

Рецепт солянки с капустой и грибами

Для приготовления солянки можно использовать любые другие грибы

грибы белые сушеные - 50 гр;

грибы белые маринованные - 400-500 гр;

грибы белые свежие или замороженные - 200 гр;

капуста квашенная - 250 гр;

капуста свежая - 300 гр;

репчатый лук - 1 шт;

морковь - 1 шт;

лавровый лист - 2 шт;

зелень - по вкусу;

перец черный горошком - 5 шт;

растительное масло;

лимон.

Грибы залить 2 литрами воды и поставить на плиту. После закипания положить в кастрюлю лавровый лист и перец, уменьшить огонь, варить 30 минут.

Читайте такжеКогда гости на пороге: простые и вкусные праздничные блюда на скорую рукуЛук и морковь очистить, мелко нарезать или натереть на терке. Разогреть сковороду и обжарить на ней овощи 2-3 минуты. Добавить квашеную капусту, тушить 20 минут. Если вы видите, что жидкости недостаточно, можно влить немного грибного бульона. Свежую капусту нашинковать, засыпать в сковороду и тушить 15 минут.

Процедить грибной бульон, выложить грибы на тарелку, подождать, пока остынут, и нарезать кубиками. Бульон вскипятить, добавить нарезанные свежие или мороженные грибы, варить 10 минут.

Взять керамический горшок или кастрюлю с толстыми стенками, выложить смесь из овощей и влить грибной бульон. Добавить нарезанные маринованные и сушеные грибы, посолить. Накрыть крышкой, поставить блюдо в духовку. Запекать солянку 1-1.5 часа при 170°C.

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Автор: Кристина Кащавцева