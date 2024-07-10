Наши предки точно знали, чем лучше всего заправить окрошку, чтобы освежиться летом.

Окрошка сейчас - самое популярное блюдо в жару, так как она прекрасно освежает и охлаждает, а также славится своими вкусовыми качествами. Ее можно готовить на сыворотке, сметане, курином бульоне и даже минералке, но раньше это блюдо готовили иначе. УНИАН расскажет, как в старину делали окрошку и чем заправляли.

Как появилась окрошка на квасе

Считается, что предшественник окрошки - блюдо под названием "тюря", в составе которого был только квас, нарезанный лук и размоченный хлеб. Потом ингредиенты стали меняться, но в 18 веке в окрошку можно было добавлять и дичь, и птицу, и любое мясо, и даже рыбу. Огурцы нужно было использовать и свежие, и соленые, вместе с остальными ингредиентами перемешивали и разминали вилкой, чтобы овощи дали сок.

Интересно, чем изначально заправляли окрошку - кулинары брали сливовый и огуречный рассолы, яблочный уксус и квас, а вот картофеля в составе не было - он мог подаваться отдельно и в жареном виде.

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Во времена СССР квас заменили кефиром, а птицу и дичь - колбасой. Сейчас вариаций данного блюда великое множество, но вы можете узнать, как именно готовили окрошку наши предки.

"Та самая" окрошка 18 века - рецепт

Ингредиенты на 1 л хлебного кваса:

250 гр готовых мясных продуктов;

2 свежих огурца;

75 гр зеленого лука;

2 яйца;

0.5 стакана сметаны;

1 чайная ложка сахара.

Говядину, ветчину, язык и свежий огурец нарезать кубиком. Измельчить зеленый лук, переложить в глубокую тарелку, посолить и размять ложкой, чтобы лук пустил сок и стал мягким. Яйца сварить, белки нарезать кубиком, а желтки растереть в кастрюле. К ним добавить сметану, горчицу на кончике ножа, сахар и соль. Перемешать, развести квасом, добавить мясо, огурцы и лук. Перед подачей посыпать окрошку нарезанным укропом.

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