Сметанник – очень вкусный и нежный торт, в составе которого, как следует из названия, обязательно есть сметана.
Видов Сметанников в целом множество, как и отдельных, отличных друг от друга рецептов его приготовления. Готовится это лакомство довольно просто. Главное – хорошо промазать коржи кремом и оставить торт пропитываться на несколько часов.
Классический двухцветный Сметанник
Для теста
- Мука - 350 г
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 250 г
- Сливочное масло - 150 г
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Сметана - 350 г
- Разрыхлитель - 2 ч. л.
- Какао-порошок - 50 г
Для крема
- Сметана - 600 г
- Сахарная пудра - 150 г
- Лимонный сок - 1 ст. л.
Для украшения
- Орехи - 100 г
- Шоколад - 100 г
Приготовление теста. Взбить яйца с сахаром до полного растворения последнего. Продолжая взбивать, ввести размягченное сливочное масло, ванильный сахар и сметану. Взбить все до однородности.
Читайте такжеИзысканный торт Эстерхази: как приготовить легендарный десертРазделить жидкое тесто на две равные части. В первую добавить 200 г просеянной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя (можно использовать гашеную уксусом соду). Во вторую часть – 150 г муки, 50 г какао и оставшийся разрыхлитель. Обе части тщательно перемешать. Тесто должно получиться не жидким и не густым – должно свободно перемешиваться и распределяться.
Разложить тесто по формочкам, чтобы оно равномерно по ним растеклось. Следует заметить: чем меньше диаметр, тем выше будет бисквит, поэтому лучше всего взять форму диаметром 20-25 см.
Выпекать бисквиты в духовке при 180°С в течение 25-30 минут. Готовность проверять зубочисткой: если, проткнув корж, палочка осталась сухой – он пропекся.
Тем временем следует приготовить крем. Для этого охлажденную сметану взбить с сахарной пудрой и лимонным соком.
Белый и шоколадный бисквит разрезать на два коржа. Чередуя, смазать каждый корж кремом. Верх и бока торта тоже смазать кремом и обсыпать измельченными орехами и шоколадной стружкой. Убрать Сметанник на 2-3 часа в холодильник, чтобы хорошенько пропитался.
Сметанник наскоро
Для теста
- Сметана - 250 г
- Сахар - 1 ст.
- Мука - 1,5 ст.
- Сода - 2/3 ч. л.
- Яйца - 3 шт.
- Ванильный сахар - 0,5 ч. л.
Для крема
- Сметана - 350 г
- Сахар - 1 ст.
Взбить яйца с сахаром до растворения. Добавить сметану, соду, ванилин и муку, хорошо размешать, чтобы получилось однородное тесто без комочков.
Смазать форму маслом и вылить в нее тесто. Отправить в духовку выпекаться при температуре 200°С. Готовность проверять зубочисткой.
Для крема взбить сметану с сахаром.
Готовую выпечку разрезать на коржи и промазать кремом. Верх украсить крошкой из печенья, тертым шоколадом или фруктами – как пожелается.
Через несколько часов Сметанник пропитается и можно подавать его к столу.
Сметанник на сковороде
Для теста
- Мука - 3-3, 5 ст.
- Сметана (10-20% жирности) - 200 г
- Сахар - 200 г
- Сода - 1 ч. л.
Для крема
- Сметана (27% жирности) - 400 мл
- Сахар - 1 ст.
- Ванилин - 1 г
Смешать сметану, сахар и соду (можно погасить, но не обязательно). Добавить муку и замесить мягкое, эластичное тесто.
Читайте такжеПирог, тарт и ленивая ватрушка: рецепты невероятной выпечки на сметанеРазделить тесто на 8-9 шариков. Раскатать каждый в круг нужного диаметра. Обрезать с помощью крышки (обрезки пойдут на 9-й корж или можно оставить для обсыпки).
Аккуратно перенести руками тесто на разогретую сковороду. Печь на сухой блинной сковороде, на среднем огне с двух сторон. Сильно зажаривать не надо.
Для крема взбить сметану с сахаром (или сахарной пудрой), по желанию можно добавить ванилин или ванильный сахар.
Хорошо смазать все коржи кремом, верх торта и бока.
Для обсыпки можно взять печенье, натереть его на терке. Или можно использовать обрезки от коржей, обжаренных на сковороде и измельченных. Можно добавить орехи.
Убрать тортик в холодильник, идеально будет оставить его там на ночь.
Вас также могут заинтересовать другие рецепты:
- Изысканный салат с ананасом: как приготовить вкусное блюдо
- Горячие бутерброды: рецепты простого и сытного завтрака
- Вкус, знакомый с детства: как приготовить вкусное пирожное Картошка
- Нежно-ароматные творожные кексы: как приготовить вкусную выпечку
- Идеальный белый бисквит: как приготовить пышную выпечку
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram