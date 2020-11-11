Такой тортик является одним из самых любимых и простых вариантов десерта.

Сметанник – очень вкусный и нежный торт, в составе которого, как следует из названия, обязательно есть сметана.

Видов Сметанников в целом множество, как и отдельных, отличных друг от друга рецептов его приготовления. Готовится это лакомство довольно просто. Главное – хорошо промазать коржи кремом и оставить торт пропитываться на несколько часов.

Классический двухцветный Сметанник

Для теста

Мука - 350 г

Яйца - 3 шт.

Сахар - 250 г

Сливочное масло - 150 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Сметана - 350 г

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Какао-порошок - 50 г

Для крема

Сметана - 600 г

Сахарная пудра - 150 г

Лимонный сок - 1 ст. л.

Для украшения

Орехи - 100 г

Шоколад - 100 г

Приготовление теста. Взбить яйца с сахаром до полного растворения последнего. Продолжая взбивать, ввести размягченное сливочное масло, ванильный сахар и сметану. Взбить все до однородности.

Читайте такжеИзысканный торт Эстерхази: как приготовить легендарный десертРазделить жидкое тесто на две равные части. В первую добавить 200 г просеянной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя (можно использовать гашеную уксусом соду). Во вторую часть – 150 г муки, 50 г какао и оставшийся разрыхлитель. Обе части тщательно перемешать. Тесто должно получиться не жидким и не густым – должно свободно перемешиваться и распределяться.

Разложить тесто по формочкам, чтобы оно равномерно по ним растеклось. Следует заметить: чем меньше диаметр, тем выше будет бисквит, поэтому лучше всего взять форму диаметром 20-25 см.

Выпекать бисквиты в духовке при 180°С в течение 25-30 минут. Готовность проверять зубочисткой: если, проткнув корж, палочка осталась сухой – он пропекся.

Тем временем следует приготовить крем. Для этого охлажденную сметану взбить с сахарной пудрой и лимонным соком.

Белый и шоколадный бисквит разрезать на два коржа. Чередуя, смазать каждый корж кремом. Верх и бока торта тоже смазать кремом и обсыпать измельченными орехами и шоколадной стружкой. Убрать Сметанник на 2-3 часа в холодильник, чтобы хорошенько пропитался.

Сметанник наскоро

Для теста

Сметана - 250 г

Сахар - 1 ст.

Мука - 1,5 ст.

Сода - 2/3 ч. л.

Яйца - 3 шт.

Ванильный сахар - 0,5 ч. л.

Для крема

Сметана - 350 г

Сахар - 1 ст.

Взбить яйца с сахаром до растворения. Добавить сметану, соду, ванилин и муку, хорошо размешать, чтобы получилось однородное тесто без комочков.

Смазать форму маслом и вылить в нее тесто. Отправить в духовку выпекаться при температуре 200°С. Готовность проверять зубочисткой.

Для крема взбить сметану с сахаром.

Готовую выпечку разрезать на коржи и промазать кремом. Верх украсить крошкой из печенья, тертым шоколадом или фруктами – как пожелается.

Через несколько часов Сметанник пропитается и можно подавать его к столу.

Сметанник на сковороде

Для теста

Мука - 3-3, 5 ст.

Сметана (10-20% жирности) - 200 г

Сахар - 200 г

Сода - 1 ч. л.

Для крема

Сметана (27% жирности) - 400 мл

Сахар - 1 ст.

Ванилин - 1 г

Смешать сметану, сахар и соду (можно погасить, но не обязательно). Добавить муку и замесить мягкое, эластичное тесто.

Читайте такжеПирог, тарт и ленивая ватрушка: рецепты невероятной выпечки на сметанеРазделить тесто на 8-9 шариков. Раскатать каждый в круг нужного диаметра. Обрезать с помощью крышки (обрезки пойдут на 9-й корж или можно оставить для обсыпки).

Аккуратно перенести руками тесто на разогретую сковороду. Печь на сухой блинной сковороде, на среднем огне с двух сторон. Сильно зажаривать не надо.

Для крема взбить сметану с сахаром (или сахарной пудрой), по желанию можно добавить ванилин или ванильный сахар.

Хорошо смазать все коржи кремом, верх торта и бока.

Для обсыпки можно взять печенье, натереть его на терке. Или можно использовать обрезки от коржей, обжаренных на сковороде и измельченных. Можно добавить орехи.

Убрать тортик в холодильник, идеально будет оставить его там на ночь.

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Автор: УНИАН