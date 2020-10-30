Равиоли – знаменитое блюдо, являющееся разновидностью итальянской пасты. Это небольшие квадратной или овальной или круглой формы изделия из теста с начинкой.
Начинка для них может быть мясной, рыбной, овощной или сырной и даже сладкой – как пожелает душа повара. Подают равиоли с разнообразными соусами, чаще всего томатным или сливочно-чесночным. В дополнение их еще обильно посыпают зеленью, тертым пекорино или пармезаном.
Равиоли с сыром и шпинатом
Для теста
- Мука - 170 г
- Куриные яйца - 2 шт.
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Соль - по вкусу
Для начинки
- Пармезан - 20 г
- Рикотта - 200 г
- Шпинат - 100 г
- Сливочное масло - 1 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Перец острый молотый - по вкусу
Для соуса
- Оливковое масло - 2 ст. л.
- Перец острый молотый - по вкусу
- Помидоры - 2 шт.
- Сахар - по вкусу
- Чеснок - 2 зубчика
- Смесь трав - по вкусу
Первым делом следует замесить тесто с помощью кухонного комбайна или же вручную. Соединить просеянную муку и щепотку соли, добавить по одному яйцу и 1 ст. л. оливкового масла. Должна получиться влажная крошка.
Читайте такжеСочный рулет из фарша: как приготовить аппетитное блюдоНа стол подсыпать муку, выложить эту крошку и сформировать шар, хорошенько вымесить тесто. Помесив 2-3 минуты, спрятать его в целлофановый пакет и оставить для отдыха на 10 минут, затем его будет легче вымесить.
Приготовление начинки. Растопить на сковороде сливочное масло, вбросить шпинат, можно добавить 1 ст. л воды, накрыть крышкой и тушить 3-4 минуты. Готовый шпинат отжать от лишней влаги и порезать, даем ему остыть. В миске смешать рикотту, натертый пармезан и измельченный шпинат, все перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
Отдохнувшее тесто вымесить до гладкого состояния. Вымешав, снова отправить его в пакет и оставить отдохнуть на 10 минут.
Приготовление соуса. Помидоры очистить от кожицы и выбрать семена, нарезать мелкими кубиками. Сковороду разогреть с оливковым маслом, выложить измельченные помидоры и тушить до готовности – соус должен получится однородным. В конце добавить соль, сахар, перец по вкусу, сушеный базилик и орегано, а также по желанию измельченный зубчик чеснока.
Раскатать очень тонко тесто (толщиной 1 мм), при этом щедро подсыпая на стол муку. Раскатанный пласт поделить на 2 части. На одну часть выложить шариками начинку. Вокруг нее, со всех сторон, следует пройтись влажной кулинарной кисточкой смоченной в воде, чтобы тесто легче склеилось.
Накрыть сверху второй частью теста, хорошенько его прижать, чтобы две части склеились. Нарезать равиоли. Сразу же отварить их в большом количестве подсоленной воды (около 5 минут, нужно следить, чтобы не переварить).
Подавать итальянские равиоли с соусом и натертым пармезаном.
Равиоли с грибами
- Мука - 1 кг
- Вода - 1,25 ст.
- Куриное яйцо - 2 шт.
- Свежие грибы (лисички, белые грибы или грузди) - 1 кг
- Зеленый лук - 1 пучок
- Оливковое масло - 6 ст. л.
- Сливочное масло - 4 ст. л.
- Сливки 30% - 2 ст. л.
- Твердый сыр - 1 ст. л.
- Петрушка - 60 г
- Соль, молотый черный перец - по вкусу
Смешать муку и соль. Яйца взбить с оливковым маслом и водой. Постепенно вливая яичную смесь в муку, замесить упругое, эластичное тесто. Накрыть его салфеткой и оставить на 30 минут.
Приготовление начинки. Мелко порубить грибы и лук, обжарить их на сливочном масле. Добавить сливки, посолить, поперчить и тушить 10 минут.
Тесто раскатать в 2 одинаковых тонких пласта. На один пласт теста разложить по 1 чайной ложке начинки на расстоянии 3-5 см друг от друга. Накрыть вторым слоем, плотно прижать пальцами пласты вокруг начинки, затем разрезать их на квадраты.
Варить равиоли в кипящей подсоленной воде 5-7 минут. Вынуть шумовкой, выложить на блюдо, заправить растительным маслом, посыпать тертым сыром и зеленью.
Равиоли с семгой
Для теста
- Мука - 400 г
- Яйца - 2 шт.
- Оливковое масло - 50 мл
- Соль - 0,5 ч. л.
- Вода - 120 мл
Для начинки
- Семга (соленая или копченая) - 400 г
- Яйца - 2 шт.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый - по вкусу
Приготовление начинки. Смешать мелко нарезанную семгу, а яйца, соль и перец. По желанию можно добавить немного зелени.
Читайте такжеАппетитная картошка в духовке: как приготовить сытное блюдоПриготовление теста. Взбить вилкой яйца, добавить к ним воду, масло и соль. Все смешать. Далее добавить в тесто стакан муки. Перемешать до однородного состояния. Маленькими порциями подсыпая остальную муку, замесить тесто. Сначала вилкой, а затем месить руками около 10 минут.
Раскатать тесто до толщины в 0,5 см. Слепите равиоли, лучше всего это делать с помощью специального орудия для их лепки, которое красиво их разрежет.
Слепленные равиоли отварить в кипящей воде до полной готовности (примерно 5-6 минут). Равиоли с семгой можно подавать к столу.
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