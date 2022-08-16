Какая выпечка считается удачной на Яблочный Спас и почему запеканка из творога как в садике вполне подходит для праздничного стола - узнайте на УНИАН.

Православные верующие каждый год 19 августа отмечают день Преображения Господня 2022 и в эту же дату встречают Яблочный Спас 2022 - второй по счету из трех летних. УНИАН расскажет, что едят на Яблочный Спас и предложит наиболее удачные рецепты к празднику.

Ранее мы говорили о том, когда наступит Ореховый Спас 2022.

Лучший рецепт шарлотки на Яблочный Спас

яблоки крупные - 2 шт;

масло сливочное - 20 г;

яйцо - 2 шт;

корица - по вкусу;

сахар - 150 г;

кефир - 500 мл;

мука - 400 г;

сода - на кончике ножа.

Яблоки вымыть, разрезать на половинки, достать семена и удалить с плодов кожицу. На сковороде растопить 20 г сливочного масла, выложить туда яблоки, нарезанные кубиками, посыпать их сахаром и молотой корицей. Помешивая, готовить 5-10 минут на среднем огне.

Приготовить тесто - взбить миксером яйца до появления пены, а затем всыпать к ним муку, соду, сахар и корицу, влить кефир. Тщательно перемешать, добившись консистенции чуть гуще, чем на оладьи.

Форму для выпечки смазать маслом, выложить яблоки, сверху залить их тестом. Выпекать шарлотку 25 минут при 180°C.

Яблочный штрудель - простой рецепт с грушей

слоеное бездрожжевое тесто - 500 г;

яблоки - 3 шт;

груши - 3 шт;

крахмал - 3 ст.л;

сахар - 6 ст.л;

корица молотая - 1 ч.л.

Яблоки и груши вымыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками. Посыпать фрукты сахаром, корицей и крахмалом. Тесто для штруделя раскатать, выложить яблочно-грушевую начинку и свернуть рулетом. Противень застелить бумагой для запекания, выложить на него тесто и выпекать 30-40 минут при 180°C.

Полезный совет: после выпекания дайте штруделю "отдохнуть" 10-15 минут, а лишь потом нарезайте и выкладывайте на тарелки, иначе лакомство будет разваливаться.

Воздушная творожная запеканка с манкой

творог жирностью 7-9% - 400 г;

яйца среднего размера - 2 шт;

сахарная пудра - 100 г;

соль - на кончике ножа;

молоко - 50 мл;

манная крупа - 100 г + еще немного для подготовки формы;

крупная груша - 1 шт;

крупное кисло-сладкое яблоко - 1 шт;

сливочное масло - 30 г;

сок 1 лимона;

мед - 1 ст. л;

тертая апельсиновая цедра - 1 ст. л.

Творог протереть через сито в большую миску, в отдельной миске взбить яйца с сахарной пудрой и солью, соединить с творогом. Туда же добавить манку и молоко. Тщательно взбить миксером и отправить в холодильник на 1 час.

Груши и яблоки вымыть, очистить от кожуры, удалить семена и нарезать фрукты кубиками. В сковороде растопить 20 г сливочного масла, выложить груши и яблоки, обжаривать их 2-3 минуты на сильном огне. Уменьшить огонь, добавить лимонный сок, мед и апельсиновую цедру. Перемешать с фруктами и готовить еще 2-3 минуты.

Форму для запекания смазать сливочным маслом, посыпать манкой, половину "теста" выложить, сверху посыпать фруктами, а затем уложить оставшуюся манную массу. Запекать 40 минут при 180°C. По истечение этого времени выключите духовку, откройте дверцу и дайте запеканке постоять 10-15 минут. Подавать на стол лучше, полив запеканку сиропом от фруктов.

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