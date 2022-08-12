Когда первый Яблочный Спас в 2022-м году и что ни в коем случае нельзя делать в эту дату - узнайте в материале УНИАН.

Яблочный Спас ежегодно отмечается 19 августа - через 5 дней после того, как христиане отметят Медовый Спас 2022. Одновременно с Яблочным Спасом православные верующие встречают большой церковный праздник - Преображение Господня 2022. УНИАН расскажет, можно ли убирать в доме на Яблочный Спас и какие еще существуют традиции.

Ранее мы подробно говорили о том, когда Спасы 2022 наступают и в какой последовательности идут.

Яблочный Спас 2022 - дата и история

Согласно библейским сказаниям, однажды наступил день, когда Иисус Христос явил людям свою божественную сущность. Он ступил на гору Фавор и стал молиться - через какое то время его лицо засияло ярким светом, а одежда стала белой, как снег. Люди, стоявшие рядом, услышали голос с неба, который призывал слушать Сына Божьего. С тех пор в православном календаре появился праздник 19 августа - день Преображения Господня и Спаса Господа нашего Иисуса Христа.

Именно поэтому православные в эту дату стараются приобщиться к дивному явлению Христа и очистить свою душу, подготовив его к Божьему слову. В день Яблочного Спаса принято вкушать плоды нового урожая - яблоки - которые отдаленно напоминают вкус яблок в Эдемском саду.

Какие приметы на Яблочный Спас бывают

каким будет день на Яблочный Спас, такой будет и осень. Если день ясный, то осень будет сухой, если дождливый - то мокрой;

дует сильный ветер - зиму ждать суровую;

листья на деревьях пожелтели - надвигаются холода;

много скворцов на деревьях - к холодному январю.

Что можно делать на Яблочный Спас 2022 - традиции

Согласно поверьям, до Яблочного Спаса употреблять яблоки запрещено - эти плоды считаются греховными, так как именно их съела Ева, сорвав с Древа Познания. Зато по наступлении праздника концепция меняется - яблоки святят в церкви, а затем ставят на стол, угощая родных и близких. Славяне верят, что если 19 августа загадать желание и съесть яблоко, то задуманное обязательно исполнится.

Также в эту дату принято варить варенья и компоты из яблок, печь пироги и другую выпечку. Для того, чтобы угощение было не только вкусным, но и целебным, во время готовки нужно произнести заговор:

Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не минуется.

После того, как все блюда будут приготовлены, можно отправиться в сад, чтобы собрать остальной урожай яблок. Только вечером позволено садиться за стол и вкушать пищу. В древности люди устраивали вечерние гуляния и молились Богу Солнца, прощаясь с ним, так как верили, что с этого дня световые дни становятся короче.

Православные верующие могут сегодня помолиться Иисусу Христу об исцелении от болезней, о помощи в делах и о защите от нечистой силы. Также важно 19 августа заниматься благотворительностью - раздавать еду нищим, подавать милостыню и никому не отказывать в помощи.

Что нельзя делать на Яблочный Спас 2022 - запреты

Согласно православным канонам, в эту дату категорически запрещено:

заниматься тяжелым физическим трудом;

сплетничать и сквернословить;

мыть или красить волосы;

стричь ногти, париться в бане;

убирать или мыть полы;

причинять кому-либо вред, обижать животных или людей;

проводить магические ритуалы и обряды.

Так как в это время продолжается Успенский пост 2022, верующим следует воздержаться от пищи животного происхождения и употребления алкоголя. В честь праздника людям разрешается вкусить немного рыбы, вина и постной выпечки с яблоками.

Вас также могут заинтересовать новости: