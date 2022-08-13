Что нужно брать в церковь на Ореховый Спас и какие традиции соблюдать - узнайте в материале УНИАН.

Третий Спас, он же Ореховый, он же Хлебный ежегодно отмечается 29 августа. Издавна наши предки в эту дату пекли хлеб, собирали поспевшие орехи и ходили на ярмарки, чтобы продать льняные полотна и другие вещи. Православные верующие молились святым и посещали храмы.

УНИАН расскажет, как отмечается Ореховый Спас 2022 и что нужно делать в эту дату.

Ранее мы говорили о том, когда наступит Яблочный Спас 2022.

Почему называется Ореховый Спас - история

Согласно преданию, однажды Иисус Христос умылся водой и вытерся полотенцем, на котором остался его божественный лик. Именно с него впоследствие написали первые иконы Спаса Нерукотворного, а само полотно исцелило от болезни правителя Эдессы, благодаря чему православие в этих местах стало распространяться быстрее. Православные верующие считают, что Господа создал сам Всевышний, и он является символом Спаса Нерукотворного, поэтому это событие нужно почитать.

Ореховый Спас - народное название праздника, появившееся из-за того, что в эту пору созревали орехи, которые славяне усиленно собирали. После сбора их нужно было освятить в церкви, а затем использовать для приготовления блюд. Такая же история и с третьим названием - Хлебный Спас - 29 августа принято выпекать хлеб из нового урожая. Холщовым Спасом этот праздник называется потому, что издавна люди на ярмарках продавали ткань, холсты, фрукты и овощи, а уйти с рынка с пустыми руками считалось плохой приметой.

Что нужно брать в церковь на Ореховый Спас - традиции

В отличие от Яблочного или Медового Спасов, Ореховый празднуют с меньшим размахом, но все равно игнорировать этот праздник не стоит. Православные верующие в эту дату посещают церковь, берут с собой орехи и хлеб, чтобы освятить их. Затем можно угощать лакомствами родных, а из освященных орехов даже готовить те или иные блюда.

Те, кто живут в деревне, к 29 августа начинают сбор пшеницы и ржи, а в старину хозяюшки ткали полотна и шили одежду, чтобы обеспечить нарядами свою семью. К вечеру нужно было чистить источники и колодцы, чтобы зимой и осенью не остаться без питьевой воды. После того, как все работы будут выполнены, можно отправиться в баню, а затем садиться вместе с семьей за стол.

Ореховый Спас 2022 - приметы

если журавли полетели на юг - Покров (14 октября) будет морозным;

начался дождь с грозой - осень ожидается теплой;

еcли много opexoв в этoм гoду, тo будeт мнoгo xлeбa в будущeм гoду;

при сборе орехов попался плод с червяком - ждать беды.

Какой первый съеденный орех на вкус - таким будет и год: спелый орех - жди большой любви и добрых вестей, неспелый - скоро появятся важные новости, гнилой - к большой беде, а горький - к проблемам.

Что нельзя делать в Ореховый Спас - запреты

Хлебный Спас завершает цикл летних Спасов, поэтому так же, как и предыдущие два, имеет свои запреты. Согласно правилам, 29 августа запрещено:

ссориться и сквернословить;

ходить в лес;

лениться и бездельничать;

отказывать в помощи нуждающимся.

Из-за того, что в старину наши предки полностью посвящали этот день подготовке к зиме, вы тоже можете последовать их примеру и проверить, все ли у вас готово к наступлению холодной поры года.

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