Что нельзя делать 19 августа, а какие действия обязательно нужно выполнить верующим - узнайте в материале УНИАН.

Преображение Господне 2022 - один из двунадесятых праздников, который ежегодно отмечается православными верующими 19 августа. Торжество приурочено к дате, когда Иисус явился перед всеми людьми в своем божественном сиянии, зная о предстоящих событиях.

УНИАН расскажет, в чем суть праздника Преображения Господня и как нужно его отмечать.

Какого числа праздник Преображения Господня - дата и история

Преображение Господне или Яблочный Спас - это два названия одного и того же события. Первое - по церковному календарю, второе - по народному. Данное торжество относится к двунадесятым праздника (двенадцати самым важным событиям в жизни Христа и Богородицы) и ежегодно отмечается 19 августа.

Некоторые историки утверждают, что произошло само событие в феврале или марте - незадолго до Крестной Смерти Спасителя. Отмечают его в августе, потому что христианство попыталось органично заменить языческие праздники вместо их полного истребления. В конце августа славяне отмечали праздник урожая, который превратился в Яблочный Спас или Преображение Господне.

Что нужно делать на Преображение Господне - традиции

В эту дату во всех церквях и храмах звенят колокола, а священники проводят службы. Прихожане ставят свечи за здравие, молятся святым о благополучии в делах и освящают яблоки. Из-за того, что церковный праздник тесно переплетен с народным, традиции празднования также сплелись воедино.

Накануне праздника служится всенощная, а утром читаются каноны преподобных Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина. Несмотря на то, что праздник выпадает на Успенский пост, разрешено сделать послабление и съесть немного рыбы, а также выпить вина. Согласно народной традиции, в эту дату нужно вкушать плоды нового урожая. Важно было первыми попробовать освященные яблоки, а уж потом печь из них пироги и угощать знакомых.

Что нельзя делать 19 августа

Православная церковь утверждает, что в эту дату категорически запрещено:

ссориться и сплетничать;

обижаться и завидовать;

пребывать в унынии и расстраиваться по пустякам;

физически тяжело работать.

Девушкам не рекомендуется заниматься рукоделием, шить и вязать, а также затевать генеральную уборку. В народе существует поверье, что есть фрукты, особенно - яблоки, нельзя до того, как вы освятите их в церкви.

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