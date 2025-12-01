Без Украины: визит Виткоффа в РФ может решить судьбу мирного соглашения - The Times

Американские посланники отправляются к Путину, тогда как Украина остается вне процесса.

Визит спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву может сорвать мирный план для Украины или решить его судьбу, пишет The Times.

Во Флориде в воскресенье представители Вашингтона и Киева решали не спортивные вопросы, а будущее Украины. Но настоящая драма разворачивается впереди - в Москве, куда в ближайшие дни отправятся Уиткофф и Кушнер.

В американскую делегацию во Флориде также входил госсекретарь Марко Рубио, который пытался удержать переговоры в более традиционном русле. Украину же представлял секретарь СНБО Рустем Умеров, который неожиданно возглавил делегацию после того, как Андрей Ермак подал в отставку из-за обыска в его квартире.

Коррупционный скандал изменил баланс переговоров

Отставка Ермака стала ударом для Киева в момент, когда Вашингтон готовится к ключевым консультациям с Москвой.

Путин уже использовал инцидент для пропаганды, назвав Зеленского "воровским руководителем" и утверждая, что Украина якобы ворует деньги американских налогоплательщиков.

Трамп, в свою очередь, признал, что "ситуация с коррупцией" в Украине "не полезная".

Теперь в Киеве опасаются: российский лидер может давить на Виткоффа и Кушнера еще сильнее - и без участия Украины.

Подозрения относительно предвзятости Виткоффа

Позиция Уиткоффа как "честного посредника" подверглась очередному удару после утечки стенограммы его разговора с кремлевским советником Юрием Ушаковым. В ней американский посланник фактически подсказывал России, как влиять на Трампа, и даже советовал помешать встрече Зеленского с американским лидером.

"Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю", - заявил Уиткофф, согласно стенограмме.

При этом он уже в шестой раз едет в Россию - так и не посетив Украину ни разу.

Сомнительные экономические интересы

Союзники Украины обеспокоены: во время визита в Москву Путин может предложить Кушнеру и Уиткоффу выгодные бизнес-сделки, подобные тем, что способствовали их роли в договоренностях по Газе.

Эти подозрения усиливает и первоначальный вариант американо-российского мирного плана, разработанного ими в октябре. Среди наиболее противоречивых пунктов:

ограничение украинской армии до 600 тыс. военных,

передача России части территорий,

использование 100 млрд долларов замороженных российских активов, с которых США получают 50% прибыли,

создание совместного американо-российского инвестиционного фонда неопределенного назначения.

Европе же предлагали просто внести еще 100 млрд долларов - без какой-либо выгоды.

Президент Польши Дональд Туск откровенно заявил:

"Мы знаем, что речь идет не о мире. Речь идет о бизнесе".

После критики со стороны Украины план сократили до 19 пунктов, а Рубио попытался взять процесс под контроль. Однако именно Уиткофф и Кушнер, а не Рубио, поедут в Москву для ключевой встречи с Путиным.

Риск исторической сделки, заключенной без Украины

Предыдущие заявления Путина и реакция Трампа создают опасный фон перед московскими переговорами.

"Проблема для Украины заключается в том, что Рубио не будет в комнате, когда с "другой стороной" будут консультироваться по соглашению", - пишет издание.

Вполне вероятно, что Путин постарается не отпустить американских посланников без "результата", который может оказаться крайне невыгодным для Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, в воскресенье Украина и США провели результативные переговоры по мирному соглашению во Флориде. Киев настаивает на личном контакте президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Место нового раунда переговоров еще не определено.

Сторонам так и не удалось согласовать проект мирного соглашения. Источники СМИ утверждают, что споры велись именно вокруг территориальных вопросов, а также темы возможного членства Украины в НАТО.

На фоне новостей о переговорах стало известно, что в понедельник Уиткофф и Кушнер посетят Москву.

