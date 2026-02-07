США предлагают России и Украине завершить войну до лета, - Зеленский

Военные в Абу-Даби обсудили технические аспекты мониторинга прекращения огня Украиной, Россией и со стороны США в случае политического решения прекратить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выступили с предложением, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну. Вероятно, что следует ожидать давления со стороны американцев в отношении таких временных рамок прекращения активных боевых действий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

В частности, Зеленский рассказал о результатах трехсторонней встречи делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби, которая состоялась 4-5 февраля.

Следующие переговоры продолжатся в США

Как сообщил президент, уже через неделю могут состояться новые трехсторонние переговоры.

"Америка предложила впервые двум переговорным группам - Украины и России - встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие", - сообщил Зеленский.

Договоренности об освобождении украинских военнопленных

Глава государства отметил, что вопрос возвращения украинских защитников на родину прорабатывается.

"Обмены продолжатся, команды будут работать над этим", - подчеркнул Зеленский.

США выступают с новым предложением по энергетическому перемирию

Как сообщил Зеленский, РФ пока не дала согласия на такое перемирие.

"Америка предложила обеим сторонам снова поддержать инициативу по деэскалации президента Соединенных Штатов в отношении энергетики. Украина подтвердила, Россия пока нет. Они обычно едут в Россию, а потом передают ответ", - сообщил президент.

О чем говорили украинские и российские военные

"Военные провели беседу и понимают, каким образом - в случае принятия политиками решения об окончании войны - будет технически происходить мониторинг прекращения огня Украиной, Россией и мониторинг со стороны США. То есть США подтверждают свое участие. Здесь в отношении Европы - это не означает, что их не будет в этом процессе. Я просто говорю, о чем говорили и о чем не говорили на этой встрече в Абу-Даби", - отметил Зеленский.

Вопрос по Донбассу остается нерешенным

Как подчеркнул Зеленский, сложные вопросы остались сложными.

"Украина еще раз подтвердила свои позиции по вопросу Донбасса. "Стоим, где стоим" - это самая справедливая и наиболее надежная на сегодняшний день модель для прекращения огня, на наш взгляд", - отметил президент.

При этом, по словам Зеленского, американская сторона вновь поднимала вопрос о свободной экономической зоне. Соответственно, стороны обсуждали вопрос свободной экономической зоны.

"Хочу напомнить: в целом от идеи свободной экономической зоны ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге. Россия хочет нашего ухода из Донецкой области, а мы говорили, что наиболее надежная позиция - "стоим, где стоим". Американская сторона предлагает такой компромиссный, с их точки зрения, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали", - объяснил глава государства.

О красных линиях Украины

"В связи с вероятными рисками, украинская делегация сообщила позицию президента Украины, что если будут те или иные двусторонние договоренности России и США, то пункты, которые будут связаны с Украиной, не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и не стоит их обсуждать без Украины. Украина будет демонстрировать свою реакцию по этому поводу в случае таких рисков", - подчеркнул Зеленский.

Будущее контроля над ЗАЭС нерешенно

"Общего понимания пока так и не нашли в отношении Запорожской атомной станции. Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории", - добавил президент.

О сроках завершения войны

Как сообщил Зеленский, США озвучили предложение о сроках прекращения боевых действий.

"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета, и, вероятно, будут давить на стороны именно в соответствии с таким графиком. Почему именно до этого лета? Понимаем, что их внутренние вопросы в Америке имеют влияние и наверняка станут еще более актуальными для них", - подчеркнул глава государства.

Мирные переговоры - последние новости

По данным издания Тhe New York Times, второй раунд переговоров в Абу-Даби завершился без ощутимых прорывов.

Главным результатом переговоров в ОАЭ стало успешное освобождение 157 украинских воинов из плена России.

По мнению директора платформы New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, инициатор войны Владимир Путин постоянно просит США о переносе сроков подписания мирного соглашения, поскольку Украина отказывается отдать ту часть Донецкой области, которую Россия не может захватить силой.

По наблюдениям эксперта, если до 31 мая не будет никакого мирного договора, то тогда президент США выйдет из этих переговоров.

