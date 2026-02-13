Кремль анонсировал новый раунд мирных переговоров: где и когда они состоятся

Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием России, США и Украины, делегацию РФ возглавит Мединский.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет 17–18 февраля в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

По его словам, переговоры пройдут в трехстороннем формате – Россия, США и Украина. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Других деталей по повестке дня и составу делегаций со стороны США и Украины пока не обнародованы.

Видео дня

Мирные переговоры по Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия может использовать мирные переговоры с Украиной как инструмент манипуляции, стремясь восстановить отношения с США. Отмечается, что Россия готовит долгосрочные операции в войне против Украины, и это бросает тень на усилия США заставить стороны к мирному соглашению.

В то же время Fox News пишет, что атаки на логистику и цепочки поставок российских союзников ослабляют способность России вести войну. Таким путем Трамп сейчас давит на Кремль.

По данным западных СМИ, США хотят завершения войны в Украине уже в марте этого года. Эти сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: