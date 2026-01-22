Посеем зерно для новой войны: Сикорский сказал, каким должно быть соглашение по Украине

Глава МИД Польши надеется, что спецпредставитель США Стив Уиткофф прав, когда говорит о приближении к финализации мирного соглашения.

Окончательное соглашение о завершении войны России против Украины должно предусматривать защиту украинских границ, иначе будут созданы предпосылки для следующей войны.

Такое убеждение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на Украинском завтраке на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Обеспокоенность заключается в том, что если Украина не будет в пределах защищенных границ в результате заключенного соглашения, мы будем сеять зерно следующей войны", - убежден Сикорский.

Министр подчеркнул, что для достижения справедливого соглашения нужно оказывать давление не на жертву агрессии, а на агрессора.

Также глава МИД Польши заявил, что рад услышать оценку от спецпредставителя США Стива Виткоффа о том, что "мы, вероятно, близки к соглашению". Сикорский выразил надежду, что Уиткофф прав.

Впрочем, как подчеркнул Сикорский, умышленный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины является военным преступлением. "Путин не является человеком мира", - подчеркнул польский дипломат.

Вместе с тем, Сикорский рассказал, что сделала Европа для поддержки Украины.

"В прошлом году мы предоставляли финансирование не только для войны, но и для функционирования украинского государства. Самые большие санкции против России – это лишение доступа российской нефти и газа к европейскому рынку. Мы ввели санкции против танкерного флота. Мы бессрочно заблокировали российские активы. Мы обязались выделить 90 млрд евро на поддержку Украины в этом и следующем году", – напомнил польский министр.

Он добавил, что европейские партнеры и в дальнейшем будут предоставлять наибольший объем средств на восстановление Украины.

"Мы пойдем на определенные риски в приеме Украины в Евросоюз. И это наша безопасность, которая поставлена на карту", - подчеркнул Сикорский.

Мирное соглашение по Украине

Как сообщал УНИАН, Уиткофф утверждает, что настроен оптимистично в связи с попытками достичь мира в Украине, потому что осталось согласовать только "один вопрос". По его словам, стороны "находятся на завершающем этапе" согласования соглашения.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов с "сдержанным оптимизмом" характеризует текущие усилия по поиску путей к прекращению войны России против Украины. Однако, по его убеждению, не следует ждать, что гарантированный мир наступит уже завтра.

