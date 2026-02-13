Зеленскому нужно действовать, иначе он упустит прекрасную возможность, - Трамп

Глава Белого дома считает, что Россия готова к подписанию мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского к скорейшему подписанию мирного соглашения, сообщает Clash Report.

В частности, глава Белого дома считает, что Россия якобы хочет заключить мирное соглашение.

"Зеленскому нужно действовать. Россия хочет заключить соглашение. Ему нужно действовать, иначе он упустит прекрасную возможность", - сказал президент США журналисту.

Видео дня

Мирные переговоры: последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным The New York Times, администрация президента США в попытке добиться окончания войны до начала лета, наращивает давление на Украину в отношении передачи России территории Донецкой области, которую она до сих пор удерживает. Также в США требуют от Украины проведения выборов.

Издание отмечает, что Украина пытается балансировать между тем, чтобы оправдать американские ожидания и избежать неприемлемых уступок.

Также мы писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил СМИ, что следующий раунд переговоров между Россией, Украиной и США должен состояться в Женеве 17 и 18 февраля. Песков добавил, что на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны, представитель украинской делегации Рустем Умеров подтвердил эту информацию и добавил, что подготовка к встрече уже начата.

Умеров добавил, что кроме него, Украину также будут представлять Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Он отметил, что команда сформирована с учетом военной, политической и безопасности составляющих процесса.

Вас также могут заинтересовать новости: