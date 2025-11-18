По его словам, приближать окончание войны - это первый приоритет Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник проведет встречи в Испании, а в среду - в Турции. Украина готовится активизировать переговоры для окончания войны. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Сегодня - встречи в Испании, которые мы давно готовили, и рассчитываем, что еще одна сильная страна будет больше помогать защищать жизнь и приближать окончание войны. Работаем, чтобы встреча с премьер-министром Испании Санчесом принесла договоренности, которые дадут нам больше силы", - отметил президент.

Он подчеркнул, что ежедневно в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины. Также сообщил, что в среду состоятся встречи в Турции.

Видео дня

"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны - это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных", - рассказал он.

Кроме того, президент поручил на четверг, 20 ноября, готовить Ставку верховного главнокомандующего:

"Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству".

Визит Зеленского во Францию

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 ноября, Зеленский посетил Францию. В Париже Эмманюэль Макрон и Зеленский подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Этот документ предусматривает, среди прочего, закупку истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T.

Благодаря договоренностям с Макроном будет поставлено в Украину восемь систем ПВО SAMP/T, которые будут иметь по шесть пусковых установок. Также Украина получит необходимые для защиты ракеты и управляемые бомбы.

Вас также могут заинтересовать новости: