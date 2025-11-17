Благодаря закупке французских электровозов будет укрепляться транспорт в Украине.

Французская машиностроительная компания Alstom продаст для нужд "Укрзализныци" 55 электровозов, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманулем Макроном.

Как передает корреспондент УНИАН, украинский лидер сказал следующее: "Мы укрепляем нашу логистику, мы укрепляем наш транспорт и Украину. И сегодня мы имеем еще одно очень важное соглашение на приобретение у Франции новых 55 электровозов. И это соглашение между нашей "Украинской железной дорогой" и французской Alstom".

Глава государства добавил, что Украина настроена продолжать развивать это направление с Францией.

Видео дня

В свою очередь, как сообщил Макрон, соответствующий контракт на поставку 55 локомотивов оценивается в 475 млн евро. Финансирование будет осуществляться с привлечением ЕБРР и Всемирного банка. Этот контракт является конкретным проявлением долгосрочного экономического и стратегического партнерства в поддержку Украины для укрепления ее устойчивости.

Соглашение с Alstom - детали

Как говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram, соответствующее соглашение с Alstom - о поставке 55 современных грузовых локомотивов - позволит модернизировать крайне устаревший парк и удержать объемы грузовых перевозок.

Отмечается, что сегодня средний возраст парка локомотивов 46 лет, изношенность более 96%, и через 2-3 года дефицит тяги не позволит перевозить необходимые объемы грузов. Это существенно сузит возможности экспортных отраслей. Из-за этого компания может терять от 10% грузовых доходов ежегодно.

"Анализ рынка независимыми консультантами подтвердил, что цена двухсистемных электровозов высокой мощности от Alstom в расчете на ось и на кВт мощности является конкурентной и выгодной, а благодаря грантовому финансированию фактическая стоимость для УЗ в этом проекте еще и удешевляется на 37%. Общая стоимость сделки составляет 473 млн евро", - говорится в сообщении.

При этом, первый новый электровоз прибудет в Украину уже в I квартале 2027 года. После этого он пройдет сертификацию и необходимые испытания. Поставка всей партии продлится в течение 2027-2029 годов.

Также сказано, что 55 новых электровозов эффективно заменят около 80 старых аналогов, которые сейчас эксплуатируются, и позволит сократить операционные расходы более чем на 30%.

Вместе с тем, в стоимость сделки входят поддержка с сервисом и необходимый комплект запасных частей на определенный период. Также будут активно проводиться обучение для машинистов и бригад обслуживания.

Как поясняется в сообщении, 37% финансирования проекта - это безвозвратная грантовая помощь в размере около 173 млн евро от фонда URTF Всемирного банка, остальное - льготный долгосрочный кредит ЕБРР объемом 300 млн евро.

Железнодорожная инфраструктура Украины

Как сообщал УНИАН, в этом году российские захватчики значительно увеличили атаки против объектов железнодорожной инфраструктуры Украины. Подвижные локомотивы, железнодорожные узлы и другие объекты стали целями для российских атак. Убытки Украины от российских атак уже превысили 1 млрд долларов.

При этом, Россия обновляет ударные дроны типа "Шахед" в своего рода FPV-дроны. Эти беспилотники имеют дистанционное онлайн-управление и применяются для атак украинских поездов.

Вас также могут заинтересовать новости: