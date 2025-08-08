Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость выработки Европой единой согласованной позиции по завершению войны, подчеркнув, что она должна охватывать все ключевые вопросы безопасности.
В разговоре с премьер-министром Чехии Петром Фиалой Зеленский рассказал о контактах и усилиях Киева по прекращению убийств и достижению реального мира. "Много звонков в эти дни, много контактов на разных уровнях. Все объединены тем, что войну надо заканчивать и что Европа должна выработать общую позицию по каждому важному аспекту безопасности", - подчеркнул он.
Президент добавил, что Соединенные Штаты Америки настроены достичь прекращения огня. "Мы должны вместе поддерживать все конструктивные шаги. Достойный, надежный, длительный мир может быть только общим результатом", - подчеркнул он.
Зеленский также поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за чешскую инициативу по обеспечению украинских воинов артиллерией:
"Это помогло спасти много жизней и укрепить наши позиции. Благодаря силе идем к надежной безопасности".
Переговоры с РФ
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, должен закончиться дедлайн от президента США Дональда Трампа по окончанию войны. Глава Белого дома неоднократно предупреждал о готовности ввести высокие пошлины и вторичные санкции, если Россия не согласится на прекращение огня.
В то же время, после визита специального представителя президента США Стива Уиткоффа в Москву в медиа начали появляться сообщения о возможности проведения встречи между Трампом и Путиным на следующей неделе.
Польское издание Onet ранее сообщило, что Уиткофф, по их данным, передал Москве предложение, которое предусматривает не мирное соглашение, а лишь прекращение огня в Украине.
Согласно этому плану, Россия де-факто сохраняет контроль над оккупированными территориями, а решение вопроса об их статусе откладывается на десятилетия - на 49 или даже 99 лет. Кроме того, документ предусматривает постепенную отмену большинства санкций против РФ и возможное восстановление энергетических связей, в частности импорт российского газа и нефти.
Как пишет Onet, в предложении отсутствует гарантия не расширения НАТО, а также обещание прекратить военную поддержку Киева.