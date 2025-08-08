Он уверен, что длительный мир может быть только общим результатом.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость выработки Европой единой согласованной позиции по завершению войны, подчеркнув, что она должна охватывать все ключевые вопросы безопасности.

В разговоре с премьер-министром Чехии Петром Фиалой Зеленский рассказал о контактах и усилиях Киева по прекращению убийств и достижению реального мира. "Много звонков в эти дни, много контактов на разных уровнях. Все объединены тем, что войну надо заканчивать и что Европа должна выработать общую позицию по каждому важному аспекту безопасности", - подчеркнул он.

Президент добавил, что Соединенные Штаты Америки настроены достичь прекращения огня. "Мы должны вместе поддерживать все конструктивные шаги. Достойный, надежный, длительный мир может быть только общим результатом", - подчеркнул он.

Зеленский также поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за чешскую инициативу по обеспечению украинских воинов артиллерией:

"Это помогло спасти много жизней и укрепить наши позиции. Благодаря силе идем к надежной безопасности".

Переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, должен закончиться дедлайн от президента США Дональда Трампа по окончанию войны. Глава Белого дома неоднократно предупреждал о готовности ввести высокие пошлины и вторичные санкции, если Россия не согласится на прекращение огня.

В то же время, после визита специального представителя президента США Стива Уиткоффа в Москву в медиа начали появляться сообщения о возможности проведения встречи между Трампом и Путиным на следующей неделе.

Польское издание Onet ранее сообщило, что Уиткофф, по их данным, передал Москве предложение, которое предусматривает не мирное соглашение, а лишь прекращение огня в Украине.

Согласно этому плану, Россия де-факто сохраняет контроль над оккупированными территориями, а решение вопроса об их статусе откладывается на десятилетия - на 49 или даже 99 лет. Кроме того, документ предусматривает постепенную отмену большинства санкций против РФ и возможное восстановление энергетических связей, в частности импорт российского газа и нефти.

Как пишет Onet, в предложении отсутствует гарантия не расширения НАТО, а также обещание прекратить военную поддержку Киева.

