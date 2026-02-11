Дату вступления Украины в ЕС пропишут в мирном соглашении: Зеленский раскрыл детали

Фиксация четкой даты вступления Украины в Евросоюз сделает невозможными действия России по блокированию приобретения нашим государством членства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему пытается четко зафиксировать 2027 год как дату вступления Украины в Европейский Союз. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

Президент назвал "слухами" информацию, распространенную западными СМИ, о том, что ЕС якобы готовит план частичного вступления Украины к 2027 году. Вместе с тем он подтвердил, что пытается добиться от партнеров четкой даты вступления Украины в ЕС.

"Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению к 27-му году", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что, по крайней мере, главные вещи будут сделаны.

"Я хочу конкретную дату. Безусловно, я уверен, что если в договоре, под которым подписывается Америка, Россия, именно Путин, я как Президент Украины и Европа, - если там не будет даты [вступления Украины в ЕС], то Россия сделает потом все, чтобы заблокировать процесс. И даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы", - убежден Зеленский.

Президент напомнил, что соответствующие действия по блокированию уже имеют место из-за того, что переговорные кластеры о вступлении официально не открываются. Еще были проблемы с получением статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Была целая волна сложностей и борьбы нашей. Но, тем не менее, мы получили кандидатство. С кластерами сложнее. Поэтому, для нас, еще раз – ЕС это конкретика, потому что это гарантии безопасности для Украины. Это конкретика, с конкретной датой, а моя подпись сегодня на 20-пунктном плане, плане завершения войны, гарантирует украинцам, что будет конкретная дата нашего вступления", – сообщил Зеленский.

Перспективы членства Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, Зеленский убежден, что вступление Украины в Европейский Союз станет одной из ключевых гарантий безопасности для всех. Глава государства рассчитывает, что это должно произойти уже в следующем году.

По данным западных СМИ, в Евросоюзе рассматривают возможность пересмотра процесса вступления, чтобы создать двухуровневую систему членства, благодаря чему Украина могла бы присоединиться к блоку до того, как выполнит все необходимые стандарты в обмен на меньшие преимущества.

29 января комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Марта Кос подчеркнула, что не только Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза в 2027 году. Также многие страны-члены ЕС стремятся, чтобы Украина как можно скорее смогла получить членство в ЕС.

