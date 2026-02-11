Может ли война в Украине закончиться до лета: Зеленский назвал условия

По словам президента, это зависит не только от Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, от чего зависит завершение войны России против Украины до июня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

У президента спросили, считает ли он, что завершение войны может произойти до лета этого года. По словам Зеленского, это зависит не только от Украины.

"Зависит от Америки, которая должна давить. Извините, что говорю "должна", но по-другому не получается, - должна давить на Россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета", - сказал президент.

Он также объяснил, при каких обстоятельствах это может произойти.

"Поэтапность этого процесса для украинцев зависит прежде всего от гарантий безопасности. Знать - не только верить, а знать, - что в будущем невозможна агрессия России. Или, если она все же пойдет на это, мы будем не одни и будет сильная защита", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что речь идет о гарантии безопасности прежде всего от Соединенных Штатов Америки "с сильным military-пакетом и т.д.". Поэтому, подчеркнул Зеленский, подписание этого соглашения зависит сегодня исключительно от США.

Восстановление Украины

Как рассказал президент, восстановление нашего государства, его экономическая устойчивость зависят сегодня от Prosperity package [пакет поддержки Украины по восстановлению после окончания войны].

"Здесь нам нужны и американцы, и готовность Европы присоединиться к этим процессам. Наша сторона к этому готова", – сказал Зеленский.

Вопрос Донбасса

По его словам, если это будет, то дальше движение будет направляться к мирному плану из 20 пунктов.

"Безусловно, это параллельные процессы, но я считаю, что та или иная последовательность в отношении уверенности для наших людей все-таки нужна. Поэтому идем к плану из 20 пунктов, если мы нашли шаги навстречу тем или иным возможным вещам по вопросу востока нашего государства, части нашего востока, части Донецкой области. Пока что в вопросах территории у нас взгляды разные", - добавил Зеленский.

Референдум

Глава государства объяснил, когда может наступить момент для объявления референдума.

"Если найдем возможности, то пойдем с планом из 20 пунктов, который должен уважать украинцев. Безусловно, прежде всего, пойдем на референдум. И я думаю, что, в принципе, вы спрашиваете о таких сроках, - можно все это успеть до лета", - сказал президент.

Может ли Трамп заставить Путина пойти на компромиссы

У президента спросили, сможет ли Украина продолжать защищаться без американцев.

"А почему мы должны с вами рассматривать ситуацию без американцев? Не мы агрессор, а Россия. Не мы продолжаем войну, а Россия. Не мы не хотим останавливаться! Не хочет пока останавливаться Российская Федерация. Так почему из-за нас американцы выйдут из процесса? На мой взгляд, это нечестно", - отметил президент.

При этом, по мнению президента, выход из переговорного процесса не будет отвечать никаким интересам.

"Я верю в то, что Трамп сможет заставить Путина пойти на те или иные компромиссы. И, на мой взгляд, выходить из этого процесса не в интересах ни наших, ни американцев, ни россиян, если честно", - сказал Зеленский.

США предлагают завершить войну до лета

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты выступили с предложением, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну. По словам президента, вероятно, если этого не произойдет, то следует ожидать давления со стороны американцев. Также он сообщал, что военные 4-5 февраля на встрече в Абу-Даби обсудили технические аспекты мониторинга прекращения огня Украиной, Россией и со стороны США в случае политического решения прекратить войну.

