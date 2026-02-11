Зеленский объяснил, почему не может поехать на встречу с Путиным в Москву

Он напомнил, что Россия является агрессором, который напал на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встречаться с инициатором войны и главой Кремля Владимиром Путиным в Европе или Америке, но не в России и не в Беларуси. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, глава государства прокомментировал информацию о возможности приезда украинской делегации в Москву на переговоры лично с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Слышал несколько раз публично, как российская сторона приглашала, правда, мне кажется, что они приглашали меня лично. Я на это отреагировал. Мы защищаем наше государство, и на нас напала Россия. И они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как отметил глава государства, в Украине готовы поддерживать предложения Соединенных Штатов Америки и встречаться на любых территориях: Америка, Европа, нейтральные страны, любые государства, кроме Российской Федерации и Беларуси. Он добавил:

"Беларусь, потому что она является союзником в наступлении на Украину в 22-м году".

Возможность встречи Зеленского и Путина

Ранее в Telegram-канале Ukraine context, который связывают с главой ОП Кириллом Будановым, появилось сообщение, что для ускорения переговорного процесса рассматривается возможность отправки украинской делегации в Москву на переговоры лично с Путиным.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не рассматривает проведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в каком-либо другом месте, кроме Москвы.

