По словам президента Украины, эта сумма уже ощутима для обороноспособности нашей страны.

Новая инициатива НАТО по оборонной поддержке Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты: на сегодня уже есть 1,5 миллиарда долларов на оружие для Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Telegram он отметил, что благодаря этой инициативе страны-члены Североатлантического альянса могут сотрудничать для закупки изготовленного в Соединенных Штатах Америки оружия для Украины. Президент добавил, что это механизм, который "действительно укрепляет нашу оборону".

"На сегодня Нидерланды внесли 500 миллионов долларов, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг 500 миллионов долларов, а вчера Германия добавила еще 500 миллионов долларов. Это действительно весомое усиление, и я благодарен Германии за этот важный шаг", - отметил Зеленский.

По его словам, продолжается обсуждение с другими странами. "Каждый вклад в рамках PURL - это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизни наших людей и приближать достойный мир. Спасибо всем нашим союзникам за поддержку Украины", - подчеркнул глава государства.

Что еще известно об этой инициативе

Как сообщал УНИАН, 14 июля президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявили о новом механизме закупки оружия для Украины.

Предполагается, что европейские страны НАТО будут покупать у США оружие и передавать его Украине. Этот механизм получил название PURL, который переводится как "Список приоритетных потребностей Украины".

В частности, Германия объявила о выделении 500 миллионов долларов на закупку у США оружия и боеприпасов для Украины в рамках программы PURL. Предполагается, что за эти деньги будет закуплено оружие, которое в Европе или не производят, или которое США могут поставить быстрее, чем европейские партнеры или Канада.

