Языковой закон Украины не распространяется на частное общение, подчеркнул омбудсмен.

На смену мягкой украинизации в нашей стране пришла наступательная украинизация.

Мягкая украинизация была первым этапом выполнения закона о языке, - раньше власть не могла влиять, например, на некоторые медиа, поскольку в полном объеме не работала статья закона об обязательности языка в сфере культуры и нельзя было давить на сферу обслуживания, а сейчас этого нет, рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь во время интервью "Украинской правде".

Собеседник отметил, что теперь власть имеет инструменты и рычаги мониторинга, контроля и наказания за несоблюдение языкового закона каждого из субъектов хозяйствования.

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Креминь добавил, что сейчас украинского языка стало больше везде, в том числе и в сфере обслуживания:

"Наступательная украинизация предусматривает строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех без исключения сферах общественной жизни на территории Украины".

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ рекордное число украинцев в отдельных сферах перешло на общение на украинском. Креминь добавил, что люди частично продолжают общаться на негосударственном языке в частном общении, но это не запрещено законом.

"На бытовое общение закон не распространяется. Для того, чтобы в домашнем общении украинского языка стало больше, надо, чтобы в определенных законом сферах украинский был максимально защищен".

В центре внимания языковой закон Украины - что сообщалось

Напомним, Верховная Рада Украины в апреле 2019 года приняла закон о языке, отдельные положения которого постепенно вступали в силу.

В частности, законом предусмотрено, что в сфере обслуживания должен использоваться государственный язык, однако персонал может переходить и на другие языки, если об этом попросит клиент. Кроме того, СМИ также должны публиковать информацию на украинском. За нарушение языкового закона введены штрафы.

Летом 2024 года социологическая служба Центра Разумкова поделилась результатами исследования по языку. По сведениям социологов, за пределами дома (на учебе или работе) общаются только на родном языке или преимущественно на нем 72% опрошенных (в прошлом году таких людей было 65%, а в 2015-м - 46%).

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