Он утверждает, что обе страны обратились к нему за помощью почти одновременно. Но не только благодаря усилиям Трампа ситуация с Ираном и Израилем изменилась.

Власти Израиля и Ирана обратились к президенту США Дональду Трампу почти одновременно и выразили свою готовность к миру.

Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social. "Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!". Я понял - время настало", - написал он.

По его словам, обе страны ждут "любовь, мир и процветание" в будущем.

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"Они так много могут обрести, но также много и потерять, если собьются с праведного пути", - выразил мнение Трамп.

Помимо этого, стало известно, что американцам помог заключить перемирие между Израилем и Ираном Катар.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, Трамп разговаривал с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани и сообщил ему, что США добились от Израиля согласия на перемирие с Ираном.

Также, по данным источников, Трамп попросил Катар добиться от Ирана такого же согласия. После разговора с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани иранцы согласились прекратить огонь.

После этого уже вице-президент Джей Ди Венс согласовал детали с Аль Тани.

Ситуация в Иране

Ранее Трамп уже выступил с громким заявление о том, что Израиль и Иран договорились о тотальном прекращении огня.

Он сообщил, что перемирие начнется, когда страны завершат свои "последние миссии". Сначала Иран прекратит огонь на шесть часов, затем - Израиль, а через 24 часа "мир будет приветствовать официальное завершение войны".

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