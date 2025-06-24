Власти Израиля и Ирана обратились к президенту США Дональду Трампу почти одновременно и выразили свою готовность к миру.
Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social. "Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!". Я понял - время настало", - написал он.
По его словам, обе страны ждут "любовь, мир и процветание" в будущем.
"Они так много могут обрести, но также много и потерять, если собьются с праведного пути", - выразил мнение Трамп.
Помимо этого, стало известно, что американцам помог заключить перемирие между Израилем и Ираном Катар.
Как сообщает CNN со ссылкой на источники, Трамп разговаривал с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани и сообщил ему, что США добились от Израиля согласия на перемирие с Ираном.
Также, по данным источников, Трамп попросил Катар добиться от Ирана такого же согласия. После разговора с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани иранцы согласились прекратить огонь.
После этого уже вице-президент Джей Ди Венс согласовал детали с Аль Тани.
Ситуация в Иране
Ранее Трамп уже выступил с громким заявление о том, что Израиль и Иран договорились о тотальном прекращении огня.
Он сообщил, что перемирие начнется, когда страны завершат свои "последние миссии". Сначала Иран прекратит огонь на шесть часов, затем - Израиль, а через 24 часа "мир будет приветствовать официальное завершение войны".