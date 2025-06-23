В частности возникает вопрос о системе наведения этих БПЛА, говорит Криволап.

Дроны-перехватчики, которые сейчас рассматривают как одно из основных средств борьбы против "Шахедов", вряд ли решат проблему российских атак. Такое мнение в эфире "24 Канала" озвучил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Сейчас все бросились в дроны. Если взять просто учебник по физике за 6-7 класс, взять вес дрона, мощность двигателя, взять мощность батареи, то ты быстро поймешь, что эти дроны будут эффективны на высоте до 2000 метров. А если им надо подняться на высоту 3-4 тысяч метров, это им очень трудно", – сказал Криволап.

Он отметил, что современный уровень развития электротехнических систем не позволяет таким дронам залетать и существенно долго находиться в пространстве выше 3000 метров. Кроме того, возникает вопрос о системе наведения этих БПЛА.

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"Или они будут с инфракрасной головкой, или лазерная подсветка, как это все будет? Здесь есть вопросы. Но я уверен, что наиболее эффективно будет, если эти дроны будут устанавливаться на самолеты. А еще лучше – маленькие ракеты, типа эстонских Mark 1. 6 тысяч в январе была нам поставка, и там было предложение создать предприятие совместное, чтобы изготавливать их в больших количествах. Тогда бы у нас воздушное пространство было бы достаточно надежно защищено", – добавил Криволап.

Кроме того, эксперт поставил под сомнение официальную статистику Воздушных сил по сбитию российских целей.

"Когда летят наши самолетики по России, там тоже все сбивают. Жители Киева, которые в конкретных районах находятся, где были поражены объекты, они конкретно называют цифры, сколько пришло. И эта статистика абсолютно не совпадает с той статистикой, которую нам показывают. Ложь убивает. Я не совсем понимаю, кого таким образом защищают", – отметил Криволап.

Российские "Шахеды": важные новости

В ночь на 23 июня российские захватчики нанесли очередной удар по Украине. В частности враг использовал для удара 352 "Шахеды". По данным Воздушных сил, украинские защитники сбили 146 вражеских БПЛА, еще 196 были локально потеряны.

Ранее специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов рассказал, что недавно оккупанты впервые использовали против Украины обновленный "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления из РФ и модулем искусственного интеллекта (машинное зрение).

Что касается количества дронов, которые выпускаются по Украине, то, по мнению военного эксперта Геннадия Хазана, сейчас оккупанты не могут выйти на объемы производства в 500-1000 "Шахедов" в сутки. По его словам, в ближайшие месяцы такой угрозы также не будет.

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