Американский президент обратил внимание на его заявление.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева за его небрежные слова о ядерном оружии.

На днях бывший президент России осудил вступление Америки в войну на Ближнем Востоке, назвав последствия ударов по иранской критической инфраструктуре ядерного цикла "незначительными". По его словам, против действий Израиля и США выступает абсолютное большинство стран мира, а некоторые из них "готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект".

Сегодня Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение, посвященное последнему заявлению Медведева о ядерном оружии. Он также отметил, что американские атомные подводные лодки "на 20 лет опережают других" и являются самым смертоносным оружием из когда-либо построенных. По словам президента США, все 30 выпущенных "Томагавков" попали в цели:

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"Слышал ли я, как бывший президент России Дмитрий Медведев, небрежно бросаясь словом на букву "Я" (ядерный!), сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки в Иран? Действительно ли он так сказал, или это лишь плод моего воображения? Если это действительно так, и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне об этом немедленно К слову на букву "Я" нельзя относиться так небрежно. Наверное, поэтому Путин - "БОСС".

Впоследствии Медведев оправдался за свои слова, отметив, что осуждает американский удар США по Ирану, однако его страна не собирается передавать Тегерану ядерное оружие.

"Потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести - я сам курировал наши ядерные силы, будучи президентом. Но другие страны могут пойти на это - именно об этом и шла речь. И уж точно не стоит меряться количеством ядерных боеголовок. Тем более что договор СНВ-III, который я когда-то подписал с американским президентом, все еще действует - пока что. Вопрос в том, что будет дальше?" - написал он в X.

Реакция России на вступление США в войну

Как сообщал УНИАН, 22 июня американская авиация ударила по трем иранским ядерным объектам, использовав стратегические бомбардировщики B-2 и крылатые ракеты "Томагавк".

Эта операция стала первой прямой военной акцией США против Ирана. Президент Дональд Трамп охарактеризовал ее как "чрезвычайно успешную" и подчеркнул, что все самолеты благополучно вернулись на базу.

Россия поддерживает Иран как союзника в регионе. Москва выступила на стороне Тегерана в войне с Израилем, поэтому впоследствии осудила и действия Соединенных Штатов Америки.

Министерство иностранных дел РФ заявило, что ракетно-бомбовые удары по территории суверенного государства грубо нарушают международное право, устав ООН и резолюции Совета безопасности ООН, "какими бы аргументами они не подкреплялись".

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