Температура повысится на несколько градусов, по сравнению с предыдущим днем.

Во вторник, 24 июня, в Киеве станет чуть теплее, но ожидаются осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура будет около +14°, а днем воздух прогреется до +22°...+23°. Ожидается небольшая облачность. В течение дня в столице прогнозируется дождь, переходящий в ливень и вероятна гроза.

Свежести добавит ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 741-742 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°.

В Тернополе 24 июня ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+25°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире во вторник ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+11°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+24°, дождь.

В Одессе 24 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью будет +13°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +29°, гроза.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +25°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно, +13°...+27°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +21°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +14°, днем +20°.

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