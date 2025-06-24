По его словам, Израиль и Иран просили о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня между Израилем и Ираном уже вступила в силу. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Прекращение огня уже вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", - написал он.

Американский лидер также продолжил рекламировать прекращение огня, которое, по его словам, он организовал между Израилем и Ираном. Он заявил, что обе стороны стремились к соглашению.

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"Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало", - написал президент

В то же время он предупредил: обе страны могут как многое получить, так и многое потерять - и эта вторая часть, похоже, прозвучала как предупреждение в случае срыва перемирия.

Прекращение огня на Ближнем Востоке

Ранее Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. По словам американского лидера, прекращение огня вступит в силу после того, как каждая из сторон завершит военные операции.

Издание Axios уточнило, что перемирие должно вступить в силу в 12:00 по восточному времени (19:00 по Киеву).

Сначала стрельбу на 12 часов прекращает Иран, после чего - Израиль. В течение суток стороны должны официально объявить о завершении войны.

Несмотря на это, в последние часы Иран несколько раз атаковал Израиль - ЦАХАЛ зафиксировал не менее пяти пусков ракет. По данным израильских СМИ, в результате ракетного обстрела Ирана был поврежден семиэтажный жилой дом в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Сообщается о пяти погибших и по меньшей мере 20 раненых.

По их данным, по всему Израилю по меньшей мере шесть раз в течение часа срабатывали сирены тревоги. В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по ракетным установкам в Иране.

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