Священник рассказал, кто такой Иоанн Креститель и почему праздник его памяти важен для христиан.

Рождество Иоанна Крестителя по новому стилю наступает 24 июня - церковь вспоминает важную христианскую фигуру. Из всех событий, которые обозначает православный календарь на июнь, это является самым важным.

О том, как счастливо отметить Рождество Иоанна Предтечи 2025 и о чем молиться, эксклюзивно для УНИАН рассказал настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг, руководитель ОО "Пространство "Пламя", священник Анатолий Кулиш.

Как появился праздник Рождество Иоанна Предтечи

В этот день мы вспоминаем рождение Иоанна Крестителя. Как объяснил священник, он родился за полгода до рождения Иисуса Христа. Если брать земную родословную Иисуса Христа, то они с Иоанном Крестителем были родственниками. В Евангелие от апостола Луки упоминается, как Дева Мария пришла к своей родственнице Елизавете, то есть к матери Крестителя. Тогда Божья Мать только забеременела, а Елизавета уже была беременной как полгода. Евангелист написал, что во время беседы у Елизаветы в утробе начал шевелиться ребенок - так Иоанн Креститель отреагировал на голос Борогодицы.

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Иоанна Крестителя еще называют Предтечей (от старославянского слова "прѣдътеча", которое означает "идти перед"), потому что он проповедовал до Иисуса и готовил человечество к проповеди Мессии, новозаветного учения, которое принес Христос.

Пророк проповедовал на берегу реки Иордан, и туда к нему приходили люди и крестились. Но крещение от него не было таким, каким это таинство является сейчас. Тогдашнее крещение больше похоже на нынешнее таинство исповеди - люди приходили, каялись в своих грехах, а Иоанн Креститель омывал людей водами Иордана в знак того, что они духовно омываются от своих грехов, в которых они покаялись. И именно Предтеча крестил Иисуса Христа. Поэтому Иоанна также называют Крестителем.

Как отметить Рождество Иоанна Крестителя и что нельзя делать

Рождество Иоанна Предтечи очень переплелось с традициями в честь почитания языческого Бога Купала. Вследствие такого сочетания появилось название Ивана Купала. Сейчас даже можно услышать такую версию, что праздник Ивана Купала посвящен именно Иоанну Крестителю, потому что он во время крещения омывал людей водами Иордана, то есть тоже как бы искупал.

Но священник отмечает: следует понимать, что просто произошло наложение христианского праздника на языческий. По новому стилю Рождество Иоанна Предтечи будет отмечаться 24 июня, и оно совпадает с летним солнцестоянием, во время которого язычники организовывали гуляния в честь бога Купала.

Каких-то специфических элементов празднования Рождества Иоанна Предтечи нет. В этот день можно пойти в храм, если есть возможность - причаститься. Можно также просто помолиться дома.

Как и в любой другой день, на Рождество Иоанна Предтечи нельзя переступать моральные нормы, совершать зло.

Молитва на Рождество Иоанна Предтечи

Есть целый акафист Предтече Крестителю Иоанну. Это похвальная служба Иоанну Крестителю. Можно его полностью прочитать дома или взять оттуда молитву к Иоанну Крестителю и зачитать только ее.

УНИАН предлагает на праздник читать такую молитву:

Креститель Иисусов, помолись Господу за душу мою, Раба Божьего (имя), помоги преодолеть греховные мысли и действия, очисти мой ум от тревог, покажи дорогу к Божьему спасению. Обращаюсь к тебе, Иоанн, ибо после Божией Матери нет более близких к Господу. Не откажи мне в своем заступничестве, поддержи в борьбе с грехом, и я буду преданным Божьему учению. Аминь.

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

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