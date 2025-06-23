Ермак подчеркнул, что часть этого оружия может быть закуплена за счет европейских партнеров, а также за счет замороженных российских активов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина заинтересована в покупке пакета американского оружия. По его словам, приоритетом являются комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним. Об этом он сообщил в интервью The Times.

"Украина готова купить пакет оружия, в первую очередь средства противовоздушной обороны, у США. У нас есть очень конкретные предложения. И если это соглашение с США будет одобрено, то, конечно, мы сможем надеяться, что эта часть оружия будет закуплена за счет наших европейских партнеров, а также за счет замороженных российских активов, потому что это справедливо. Россия должна заплатить за войну, которую она начала на европейском континенте", - сказал Ермак в разговоре с журналистами.

В издании обратили внимание на то, что слова Ермака прозвучали на фоне того, что лидеры стран НАТО собираются на этой неделе в Гааге на конференцию, на повестке дня которой будет стоять вопрос о расходах на оборону, и на которую президент Украины Владимир Зеленский собирается приехать. Журналисты считают, что такая сделка могла бы поддержать американские рабочие места, что понравилось бы президенту США Дональду Трампу.

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Ермак считает, что глава Вашингтона теряет терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину. Он заверил, что Зеленский по-прежнему открыт для саммита между тремя лидерами, чтобы возобновить переговоры о мире.

"Американцы и президент Трамп каждый день, каждую неделю все больше и больше видят, как Украина преданна делу мира, насколько конструктивна Украина, и насколько манипулятивна, лжива и неконструктивна Россия", - добавил глава ОП.

Производитель ракетных комплексов NASAMS открыл офис в Украине

Ранее министр обороны Рустем Умеров объявил, что норвежская компания Kongsberg Defence and Aerospace открыла в Украине свой офис. Он подчеркнул, что украинская сторона сотрудничает с компанией в развитии совместных проектов в сфере противовоздушной обороны.

По словам Умерова, уже готовятся новые решения на базе NASAMS. Их целью является усиление защиты людей и критической инфраструктуры Украины.

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