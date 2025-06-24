24 июня у украинцев наступает большой народно-церковный праздник со множеством обычаев.

24 июня - очень важная дата православного календаря, приуроченная одному из величайших христианских святых. Мировое торжество этой даты посвящено популярному хобби, а праздник сегодня в Украине сочетает церковные и народные обычаи. О важнейших обычаях и запретах дня читайте в нашей статье.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее, когда церковь пользовалась старым стилем, 24 июня вспоминали апостолов Варфоломея и Варнаву, а также "Милующую" икону Богородицы.

С переходом на новоюлианский календарь всем православным стоит знать, какой сегодня церковный праздник. Мы празднуем Рождество Иоанна Предтечи, знаменитого библейского пророка и проповедника, который провел обряд крещения для Иисуса. Можно произносить молитвы Иоанну Предтече.

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Какой сегодня праздник в мире

Главное всемирное торжество этой даты - Всемирный день бассейна. Его отмечают все, для кого плавание является профессией или увлечением.

Некоторые праздники сегодня посвящены профессиям или культурным традициям других стран - например, Янов день в Латвии и Эстонии, церемония Инти Райми в Эквадоре и Боливии, День машиностроителя в Азербайджане, День юриста в Кыргызстане.

Известно о таких именинниках 24 июня с мировой популярностью - художник Ян Матейко, писатель Эрнесто Сабато, кинорежиссер Клод Шаброль, футболист Лионель Месси, музыкант Джефф Бэк, актер Иэн Глен.

Какой сегодня праздник в Украине

Известные украинцы, которые родились в сегодняшнюю дату, это медик Феофил Яновский, епископа УГКЦ Мирослав Любачивский, оперная певица Ольга Микитенко, гимнаст Руслан Мезенцев, военнослужащий ВСУ Павел Чайка.

В официальном праздничном календаре никаких мероприятий нет, но с древних времен славяне отмечают 24 июня праздник Ивана Купала.

Что за праздник сегодня в народе

Ивана Купала соединяет давние языческие обычаи и христианские верования. Он связан с летним солнцестоянием. Люди собирали цветы и травы, из которых изготовляли венки. Не обходился праздник сегодня без купаний, прыжков через огонь и веселых песен. Девушки знали гадания на Ивана Купала, по которым определяли, получится ли в этом году исполнить желание или выйти замуж.

Что нельзя делать сегодня

Поскольку синоптиков в давние времена не было, наши предки обращались к народным приметам для прогнозирования погоды:

утром появился густой туман - к ясному небу;

сильно пахнут липа и жасмин - скоро будет дождь;

если ранним утром воздух затхлый и душный, то ждите грозы.

Украинцам важно не только помнить, какой праздник 24 июня, но и придерживаться его запретов. Запрещено ругаться, вредить природе, мусорить, заниматься рукоделием и тяжким трудом.

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