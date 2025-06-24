Проект DeepState сообщает, что это Новомихайловка.

Российская армия оккупировала село Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Враг оккупировал Новомихайловку, а также продвинулся возле Радьковки, Грековки, Нелиповки, Романовки, Новоторецкого, в Голубовке и Леонидовке", - сказано в сообщении.

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение минувших суток зафиксировано 165 боестолкновений.

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Отмечалось, что, в частности, на Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Мирноград, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптево и в направлениях Шахматного, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства ракетных войск и артиллерии и один пункт управления российских захватчиков.

Война в Украине - наступление РФ

Как сообщал УНИАН, аналитик Павел Лакийчук отмечал, что на востоке Украины россияне пытаются прорваться на агломерацию Константиновка-Дружковка-Краматорск, а затем с севера ударить по Славянску и таким образом отрезать Донецкую область.

По его словам, именно Покровск стоит у "них поперек горла". Враг прорвался на трассу Покровск-Константиновка и пытается развивать там успех в направлении и на Покровск, и на Константиновку. Это два противоположных направления.

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