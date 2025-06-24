Вице-президент правда не уточнил, знали ли США, где в Иране находится высокообогащенный уран.

После ударов США по ядерным объектам, Иран больше не способен создавать ядерное.

Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает The Guardian. "Иран был очень близок к обладанию ядерным оружием. Теперь он не способен создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили", - констатировал Вэнс.

При этом чиновник предпочел не отвечать на вопрос о самом важном - иранском высокообогащенном уране. На вопрос о том, знает ли администрация президента США Дональда Трампа, где он находится Вэнс отметил, что это не важно и ответил: "Нашей целью было похоронить уран, и я действительно считаю, что уран похоронен".

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"Целью было прекратить обогащение и лишить их возможности превратить это обогащенное топливо в ядерное оружие. Это важный момент", - сказал вице-президент.

Ситуация в Иране

23 июня Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке. Это было ответом на удар США по иранским ядерным объектам.

По данным СМИ, Иран предупредил Катар о предстоящих атаках по американским авиабазам. Это было сделано для того, чтобы минимизировать количество жертв. Также Иран проинформировал США по двум дипломатическим каналам о предстоящих ударах за несколько часов до самого события.

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