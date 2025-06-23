Были атакованы американские базы в Катаре и Ираке.

Сегодня, 23 июня, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по ядерным объектам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского и арабского чиновников.

По их словам, всего Иран запустил по меньшей мере 10 ракет в направлении Катара. Также как минимум одна ракета была запущена в направлении Ирака.

"Белый дом и Министерство обороны США осведомлены о потенциальных угрозах для авиабазы Аль-Удейд в Катаре и внимательно следят за ситуацией", - сказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

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Отмечается, что авиабаза Аль-Удейд в Катаре является крупнейшим военным объектом США в регионе. В последние недели многие самолеты и персонал базы были эвакуированы.

"Мы не начинали войну и не просили о ней, но мы не оставим агрессию против великого Ирана без ответа", - написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсети X незадолго до нападения.

В эфире иранского государственного телевидения IRIB было объявлено, что страна начала операцию "Башарат аль-Фатх" против американских баз.

В The Wall Street Journal сообщили, что вскоре после объявления угрозы удара Ирана власти Катара закрыли воздушное пространство.

По данным израильского журналиста Амита Сегаля, Иран запустил 10 ракет по американским целям в Катаре, пишет Clash Report. Помимо этого издание информирует, что Бахрейн закрыл свое воздушное пространство, а власти страны призвали своих граждан использовать основные дороги только в случае необходимости в свете ухудшения безопасности в регионе.

Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты также закрыли свое воздушное пространство.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже прокомментировал атаку по американским базам на Ближнем Востоке. Как пишет Tasnim, в заявлении говорится о том, что удары были нанесены в ответ на "вопиющую военную агрессию США".

"Послание решительных действий сынов нации в вооруженных силах ясно и недвусмысленно для Белого дома и его союзников: "Исламская республика Иран, полагаясь на всемогущего Бога и опираясь на верующий и славный народ исламского Ирана, не оставит без ответа ни одно посягательство на её территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах", - говорися в заявлении КСИР.

Обновлено в 20:20. Как пишет Sky News, власти Катара заявили о том, что жертв в результате запусков ракет по базе Аль-Удейд нет. В Минобороны Катара подчеркнули, что силам ПВО страны удалось отбить ракетную атаку. Тем не менее страна оставляет за собой право ответить на атаку Ирана.

В Совете нацбезопасности Ирана утверждают, что военные операции Тегерана в регионе "не представляют угрозы или опасности для дружественного и братского государства Катар".

Обновлено в 20:14. Позже Корпус стражей исламской революции объявил о том, что военная операция "Башарат аль-Фатх" завершена. В КСИР заявили, что был нанесен "мощный и разрушительный" ракетный удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

"Мы предупреждаем врагов исламского Ирана - битва окончена", - говорится в официальном заявлении КСИР.

Трамп призвал к смене политического режима в Иране

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану нужно сменить политический режим, поскольку нынешний "не может сделать его снова великим". Также он подчеркнул, что повреждения ядерных объектов в Иране были "монументальными".

Также Трамп сообщил об успешном приземлении американских стратегических бомбардировщиков B-2 в Миссури.

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