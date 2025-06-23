В православный праздник сегодня, а также во все другие, связанные со святым, запрещается веселье и шум.

24 июня по новому церковному календарю православные христиане празднуют один из великих праздников - Рождество Иоанна Предтечи. В народной традиции этот день известен как Иван Купала. Какие обычаи и приметы связаны с этой датой, а также какой праздник сегодня церковный по старому стилю - читайте в нашем материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

24 июня (по старому стилю это 7 июля) в православной традиции отмечают Рождество святого Иоанна Крестителя - одного из великих христианских пророков.

Иоанна Предтечу называют третьей по значимости фигурой в христианстве после Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Он родился за шесть месяцев до Спасителя, а его миссией было подготовить народ к приходу Мессии, узнав его, а также крестить в водах Иордана. Имя Предтеча означает "предвестник".

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Иоанн принял трагическую смерть - ему отрубили голову - по приказу царя Ирода Антипы. Голову святого впоследствии потеряли и трижды находили трижды, в память об этом Церковь установила несколько праздников в честь святого. День его рождения Иоанна, 24 июня, считается одним из самых почитаемых торжеств - наряду с Рождеством Христовым и Рождеством Богородицы.

Какой сегодня православный праздник еще - в эту дату по новому стилю почитают мучеников семерых братьев Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.

Напомним, ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 24 июня почитают апостолов Варфоломея и Варнаву, а также святителя Луку, архиепископа Симферопольского и икону Божией Матери "Достойно есть".

О чем просить святого Иоанна, что нельзя делать в праздник

В этот день принято идтив церковь, или же можно молиться дома, подавать милостыню и делать добрые дела.

В молитвах к святому Иоанну обращаются с просьбами о исцелении, особенно от головных болей и тяжелых болезней, а также просят защиты для детей и счастья в семейной жизни. Известно, что после молитвы перед иконой святого нередко происходили исцеления.

В народной традиции этот день называют Ивана Купала, а его корни уходят в языческие времена. Когда-то праздник отмечали в день летнего солнцестояния, но с приходом христианства дата сместилась и его стали праздновать в день Иоанна Предтечи.

Согласно народным представлениям, 24 июня главными считают две стихии - вода и огонь, сегодня, как и накануне принято купаться в реках и озёрах.

В день рождения Иоанна Предтечи Церковь запрещает ссоры, грубость, сплетни, проявления зависти, жадности и уныния.

Так как Иоанн Предтеча принял мученическую смерть - по приказу Ирода его казнили во время пира, то в сам праздник нельзя веселиться и шуметь. Прямого запрета на работу в церкви нет, но по народным традициям в эту дату не стоит заниматься тяжелой физической работой, уборкой и рукоделием.

Существует поверье, что в этот день также нельзя пользоваться острыми предметами, в том числе и ножом, а также резать круглые овощи и фрукты - считается, что это может символически повторить грех царского палача.

Не следует на Купалу давать деньги в долг - купальские долги трудно вернуть, а также одалживать личные вещи - к болезням и жизненным трудностям.

Приметы 24 июня - о чем говорит природа

По приметам этого дня судят о погоде и будущем урожае:

аромат свежескошенной травы с утра в воздухе - к дождю;

на траве обильная роса - будет урожай огурцов;

ночью громко поют сверчки - зима ожидается мягкая;

на небе много звезд - будет много грибов.

Магической силой в этот день обладает роса - каждый, кто с утра успеет умыться живительной влагой, продлит молодость и будет невероятно красив.

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