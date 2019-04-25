Рада приняла закон о языке, которым создается Национальная комиссия по стандартам государственного языка

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 народных депутатов Украины.

"За" проголосовали 106 депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко", 66 - из "Народного фронта", 0 - от "Оппозиционного блока", 21 - из фракции "Самопомич", 21 - из фракции Радикальной партии, 16 - из "Батькивщины ", 7 - из группы "Воля народа", 4 - из группы "Видродження".

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых откладывается на несколько лет.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком. При этом, в частности, лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины и награждены государственной наградой, и лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны, имеют право на приобретение украинского гражданства без заверения уровня владения государственным языком, но обязаны овладеть им в течение одного года со дня приобретения гражданства.

В то же время норма о том, что требования к уровню владения государственным языком, необходимого для получения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, вступает в силу через 2 года после вступления в силу закона. Также на два года отложено вступление в силу нормы о сдаче экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для получения гражданства Украины.

Законом предусмотрено, что документы, удостоверяющие личность гражданина Украины, составляются на государственном языке, но тем, для кого украинский язык не родной, предоставлено право на транскрибованную запись своих фамилии и имени в соответствии с его национальной традиции.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Национального банка Украины, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Законом предусмотрено, что классификация уровней владения государственным языком разрабатывается и утверждается Национальной комиссией по стандартам государственного языка с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

Законом предусмотрено назначение Уполномоченного по защите государственного языка.

Как сказано в законе, никто не может быть заставлен использовать во время пребывания на работе и выполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме украинского, кроме случаев: обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства; создание юридических, технических, информационно-рекламных текстов и других сообщений и документов (в том числе устных), адресатами которых являются иностранцы или лица без гражданства, юридические лица, органы и должностные лица иностранных государств и международных организаций.

Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. При этом лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства Украины.

Это право реализуется путем создания в соответствии с законодательством отдельных классов (групп) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства Украины наряду с государственным языком и не распространяется на классы (группы) с обучением на государственном языке.

Лицам, принадлежащим к коренным народам, национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на изучение языка соответствующего коренного народа или национального меньшинства Украины в коммунальных учреждениях общего среднего образования или через национальные культурные общества.

В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программы, одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух или более языках – на государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

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Публичное исполнение и/или публичный показ театрального представления на не государственном языке, в государственном или коммунальном театре сопровождаются переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Законом определено, что фильмы (в том числе сериалы, анимационные и документальные фильмы), произведенные субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненной на государственном языке. Национальные фильмы могут демонстрироваться на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов в соответствии с законом Украины "О кинематографии".

При использовании в языковой части звукового ряда, выполненного на государственном языке, реплик других языках такие реплики должны быть озвучены или субтитрированы на государственном языке. Суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме, не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме.

В рамках мероприятий кинофестивалей, проводимых в Украине по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере кинематографии, в кинозрелищных заведениях Украины допускается показ фильмов на языке оригинала, но с субтитрами, выполненными на государственном языке. Вне фестивальных мероприятий такие фильмы демонстрируются на государственном языке.

Кинозрелищные заведения могут демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала, сопровождая субтитрированием на государственном языке. Суммарное количество сеансов демонстрации фильмов на языке оригинала, отличного от государственного, не может превышать 10% общего количества сеансов демонстрации фильмов в кинозрелищных заведениях в месяц.

Языком телевидения и радиовещания в Украине является государственный язык. Телерадиоорганизации осуществляют вещание на государственном языке. Доля вещания на государственном языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и/или фильмов (их частей) в каждом промежутке времени между 7.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00, если иное не предусмотрено настоящим законом.

Телерадиоорганизации местной категории вещания (в том числе телерадиоорганизации, осуществляющие спутниковое вещание, программы которых ретранслируются в многоканальных каналах исключительно одной области) могут вещать на других языках в объеме не более 20% общей продолжительности передач и/или фильмов (их частей) в каждом промежутка времени между 7.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00.

Согласно закону, телерадиоорганизации, которые в соответствии с лицензией вещают на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, независимо от категории вещания обеспечивают суммарный недельный объем телевещания на государственном языке и языках коренных народов Украины в объеме не менее 75% (в том числе не менее 30% - на государственном языке) и обеспечивают суммарный недельный объем радиовещания на государственном языке в объеме не менее 30%.

Печатные средства массовой информации могут издаваться на других, чем государственный, языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

В каждом месте распространения печатных СМИ печатные средства массовой информации на государственном языке должны составлять не менее 50% названий печатных средств массовой информации, распространяемых в этом месте.

Языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.

Введение ряда этих положений в действие перенесено на различные периоды - от нескольких месяцев до нескольких лет. Окончательного доработанный текст на сайте парламента не обнародован.