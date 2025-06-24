Использование самолетов типа Shark 600 называют "перспективным" в контексте борьбы с вражескими беспилотниками.

Украинские военнослужащие развивают новое направление для борьбы с российскими "Шахедами" и другими БПЛА — использование легкомоторной авиации. В частности, это касается самолетов Shark от компании Shark.Aero из Словакии, который дополнительно хотят оснастить комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Идея этой машины в том, чтобы находиться над "Шахедами" или другими российскими БПЛА и ставить помехи на их спутниковую навигацию и отводить дальнобойные дроны от целей. А против разведывательных БПЛА - еще "давить" и видео", - пишет Defense Express.

Для этого, как сообщается, самолет дооснастили мощным генератором тока.

Видео дня

Что еще известно об этой идее и ее возможностях

Если РЭБ будет действовать на высоте около 1,8 километра, то радиус работы радиоэлектронной борьбы составит приблизительно 4,5 км. Shark 600 должен будет лететь над группой беспилотников оккупантов и "давить" на них, пока те не будут обезврежены.

"Сам самолет в режиме максимальной экономии может пролететь до 2000 км и находиться в воздухе 12 часов. В то же время реальная продолжительность миссий ожидается на уровне 4-5 часов. Самолет будет догонять цели на скорости до 300 км/ч, а затем лететь над ними", - говорится в материале.

Однако эксперты также подчеркивают, что такие миссии потребуют координации с другими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом, Shark 600 будет "единственным" вариантом для противодействия беспилотникам России. Хотя он не имеет собственных средств обнаружения целей. Из-за этого самолет будет действовать согласно командам с земли.

"Также сам самолет-РЕБ, или группа таких самолетов, должен работать только в определенной специально отведенной для них зоне. И к ней не будет иметь доступ истребительная и армейская авиация, а также неземной компонент ПВО, включая мобильные огневые группы. Иначе вероятность огня по своим довольно высока", - подчеркивают в Defense Express.

Также там сообщают, что есть ряд преимуществ в использовании средств РЭБ на самолетах в борьбе с беспилотниками. В частности, такой шаг создает "постоянное действие помех". Кроме того, так может быть легче "задавить" некоторые системы спутниковой навигации. Но эксперты считают, что это вряд ли коснется продвинутых CRPA-антенн. И не стоит забывать о том, что Shark — очень легкий и маленький самолет, который можно доставить и собрать на месте.

Но есть одно "но".

"Можно сразу забыть и о возможности установки на этот самолет со взлетным весом до 600 кг любого вооружения. Этот самолет собран из карбона и стекловолокна, и даже легкое вооружение конструктивно не потянет", - говорится в материале.

Другие новости о легкомоторной авиации в военных целях

Ранее УНИАН сообщал, что Украина получила первый самолет Shark с комплексом РЭБ, о котором мы писали ранее. Контейнер РЭБ размещен под фюзеляжем.

Кроме того, о развитии этого перспективного направления заявил также и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", - добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: