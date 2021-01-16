Закон позволяет работникам сферы обслуживания переходить на другой язык по просьбе клиента.

С сегодняшнего дня вступает в силу статья 30 Закона о языке, согласно которой все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Закон о языке: что предусматривает 30 статья

Языком обслуживания потребителей Украины признается украинский язык;

информация о товарах и услугах (в том числе в интернет-магазинах и интернет-каталогах) также должна предоставляться на государственном языке, но может дублироваться на других языках;

при предоставлении такой информации допускается использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке и/или с использованием букв латинского и/или греческого алфавитов.

Кого касается положение

Статья 30 Закона о языке касается не только сферы торговли, но и предоставление образовательных услуг (в частности кружков и секций), медицинского обслуживания, социальных услуг, услуг перевозки и др.

На украинском должны не только общаться с клиентами, но и предоставлять на государственном языке информацию в ценниках, инструкциях, технических характеристиках. И информацию можно дублировать и на других языках.

Также действующая статья позволяет работникам сферы обслуживания переходить на английский, русский, польский или другие языки по требованию клиента.

Какие положения в рамках Закона о языке уже действуют

В течение 2020 года отдельные положения Закона о языке, принятого в апреле 2019-го, уже вступили в силу. Так, в Украине обязали размещать рекламу исключительно на государственном. Это касалось и названий аэропортов, станций, остановок, технической и проектной документации, языка делопроизводства, документооборота, переписки и отчетности юридических лиц.

Кроме того, с 1 сентября 2020 года все школы перешли на украинский язык преподавания.

Какая ответственность за отказ обслуживать на украинском

Согласно принятому решению Рады от 25 апреля 2019 года, нарушения наказываются исключительно штрафами. Отказ предоставлять работниками культуры, образования, сферы торговли и т. п. информацию на украинском влечет за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Другие нарушения закона "О порядке применения государственного языка" влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Куда обращаться в случае нарушений

Языковой омбудсмен Тарас Креминь советует в случае игнорирования работником сферы обслуживания перехода на государственный язык обращаться на "горячую линию" администрации заведения.

Когда же руководство не хочет реагировать на нарушения – зафиксировать факт отказа (с помощью аудио, видео, письменного подтверждения очевидцев, др.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта).

Как подать жалобу

Подать жалобу к Уполномоченному можно на почтовый адрес 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный ящик skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить соответствующую форму на сайте Уполномоченного.

В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства лица, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право жалобщика. Рекомендуют также добавить доказательства в подтверждение.

Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется.

Жалобы подаются уполномоченному в течение шести месяцев со дня выявления заявителем нарушения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская