Ночью захватническая армия Российской Федерации массированно ударила дронами-камикадзе по Сумскому району Сумщины, убив трех человек.
Начальник областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что под массированной атакой оказался поселок Верхнесыроватской общины. В результате налета погибли мужчина, женщина и восьмилетний мальчик. Тело ребенка достали из-под завалов разрушенного дома:
"Удар унес жизни людей из разных семей. Все они жили на одной улице. Легли спать в своих домах. Но российские дроны прервали их сон - навсегда. Искренние соболезнования их близким".
Еще трех человек вытащили из-под завалов и госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии. В поселке разрушены и повреждены дома, после попаданий вспыхнул пожар. На месте работают все соответствующие службы.
Ночная атака дронов на Украину
Напомним, прямо сейчас противовоздушная оборона страны отражает очередную атаку дронов-камикадзе. Тревога до сих пор звучит в Харьковской, Донецкой и Сумской областях.
Громкие взрывы прогремели в Харькове. Местные власти сообщили о попадании и разрушениях в Немышлянском районе. Также известно, что под атакой российских беспилотников было гражданское предприятие.