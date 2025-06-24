Еще трех человек удалось спасти из-под завалов.

Ночью захватническая армия Российской Федерации массированно ударила дронами-камикадзе по Сумскому району Сумщины, убив трех человек.

Начальник областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что под массированной атакой оказался поселок Верхнесыроватской общины. В результате налета погибли мужчина, женщина и восьмилетний мальчик. Тело ребенка достали из-под завалов разрушенного дома:

"Удар унес жизни людей из разных семей. Все они жили на одной улице. Легли спать в своих домах. Но российские дроны прервали их сон - навсегда. Искренние соболезнования их близким".

Еще трех человек вытащили из-под завалов и госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии. В поселке разрушены и повреждены дома, после попаданий вспыхнул пожар. На месте работают все соответствующие службы.

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Ночная атака дронов на Украину

Напомним, прямо сейчас противовоздушная оборона страны отражает очередную атаку дронов-камикадзе. Тревога до сих пор звучит в Харьковской, Донецкой и Сумской областях.

Громкие взрывы прогремели в Харькове. Местные власти сообщили о попадании и разрушениях в Немышлянском районе. Также известно, что под атакой российских беспилотников было гражданское предприятие.

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