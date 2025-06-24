Оказывается, кондиционер делает полотенца жёсткими, дурно пахнущими и даже способствует появлению плесени. Но вы можете вернуть им чистоту, если воспользуетесь этим методом стирки.

Полотенца станут мягче и чище, если отказаться от кондиционера для белья и использовать два простых средства — уксус и соду. Об этом пишет Express.

Как сообщается, кондиционер часто остаётся в ткани, создавая налёт, из-за которого полотенца становятся жёсткими, плохо пахнут и даже покрываются плесенью.

По словам эксперта Андреи Деккер, причина затхлого запаха — остатки мыла, плесень и грибок, которые скапливаются в волокнах ткани. Но вернуть полотенцам свежесть можно без химии — с помощью так называемой "стирки с выведением налёта".

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Этот метод включает два этапа. Сначала стираем полотенца, добавив в отсек для моющего средства 250 мл белого уксуса — он удаляет налёт и нейтрализует бактерии. На этом этапе не используем порошок, кондиционер или отбеливатель.

Затем, после завершения цикла, запускаем повторную стирку, добавив 120 г пищевой соды. Сода впитывает запахи и растворяет остатки мыла, делая полотенца мягкими и свежими.

Важно: уксус и соду нельзя смешивать в одном цикле, так как они нейтрализуют действие друг друга. Используйте их по отдельности.

Как сообщается, псле такой обработки полотенца лучше сушить на воздухе. Результат — чистые, мягкие и без запаха изделия, без необходимости в дорогих покупных средствах.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как отстирать подушку от желтых пятен.

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