В общем российская ракета унесла жизни 9 человек. Спасатели достали из под завалов тела ребенка и его матери.

Поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева на месте вражеского прилета завершены. В целом российская ракета унесла жизни 9 жителей столицы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram. По его словам, на месте удара продолжаются аварийно-восстановительные работы - специалисты демонтируют опасные конструкции.

"Спасибо спасателям, полицейским, медикам, коммунальщикам - всем, кто работал безостановочно с первых минут. В такие моменты каждая минута - это борьба за жизнь", - подчеркнул министр.

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Напомним, вчера возросло количество жертв российского удара. Среди погибших 11-летняя девочка. Ранее из под завалов достали ее 41-летнюю мать.

Ракетный удар по Киеву

В ночь на 23 июня россияне запустили по Украине 368 средств воздушного нападения, из которых силы обороны Украины обезвредили 354.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что почти все ракеты и "шахеты" Россия направила на Киев, в результате чего в столице были прямые попадания в шести локациях.

В частности, в Шевченковском районе столицы вражеская ракета попала в 5-этажный жилой дом. Взрыв там был настолько сильный, что были посечены автомобили, которые находились на расстоянии в 200-300 м от места попадания.

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