Среди агентов СБУ много женщин: Малюк рассказал, как после операций прячут исполнителей

Среди агентов Службы безопасности Украины есть много женщин. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк на встрече с журналистами.
"Наши агенты выполняют задачи в тылу врага. Мы проводим топовые операции. Вы видели, кроме "Паутины", сколько всего мы сделали. За этим стоят конкретные фамилии и конкретные лица", - сказал он.
При этом подчеркнул, что очень высоко ценит этих людей, общается с ними всеми лично.
"Среди них - много женщин. После успешных операций мы меняем им внешность, документы, они живут с другой фамилией. Это настоящие агентессы. И президент очень высоко ценит этих талантливых, искренне неравнодушных к судьбе Украины, смелых людей", - подчеркнул Малюк.
Также рассказал, что СБУ работает с партнерами из других стран, которые не доминируют, а часто у нашей спецслужбы учатся.
"Они в фильмах художественных видят то, что мы делаем сейчас собственными руками. Но во многих вещах они очень помогают, и среди них есть те, кого мы называем боевыми побратимами. Те, кого я ставлю в образец, с кем постоянно общаюсь. Они - наше боевое братство", - сказал Малюк.
Как СБУ через агента следила за Сивковичем
Как сообщал УНИАН,тайный агент Службы безопасности Украины, который из соображений безопасности не назвал своего имени, рассказал о проникновении в московский офис бывшего регионала Владимира Сивковича, подозреваемого в Украине в государственной измене.
В частности, еще до начала полномасштабного вторжения СБУ инфильтрировала своего агента в московский офис, который возглавлял подозреваемый в государственной измене Владимир Сивкович. Бывший член запрещенной "Партии регионов" сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны.
Агент СБУ рассказал в интервью для Youtube-канала Дмитрия Гордона, что он работал под прикрытием и был водителем-помощником. Ему удалось войти в доверие к Сивковичу и собирать данные о работе офиса, подконтрольного спецслужбам РФ.