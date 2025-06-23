Среди агентов СБУ много женщин: Малюк рассказал, как после операций прячут исполнителей

В СБУ напомнили, что за каждой успешной спецоперацией вроде "Паутины" стоят конкретные агенты.

Среди агентов Службы безопасности Украины есть много женщин. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк на встрече с журналистами.

"Наши агенты выполняют задачи в тылу врага. Мы проводим топовые операции. Вы видели, кроме "Паутины", сколько всего мы сделали. За этим стоят конкретные фамилии и конкретные лица", - сказал он.

При этом подчеркнул, что очень высоко ценит этих людей, общается с ними всеми лично.

Видео дня

"Среди них - много женщин. После успешных операций мы меняем им внешность, документы, они живут с другой фамилией. Это настоящие агентессы. И президент очень высоко ценит этих талантливых, искренне неравнодушных к судьбе Украины, смелых людей", - подчеркнул Малюк.

Также рассказал, что СБУ работает с партнерами из других стран, которые не доминируют, а часто у нашей спецслужбы учатся.

"Они в фильмах художественных видят то, что мы делаем сейчас собственными руками. Но во многих вещах они очень помогают, и среди них есть те, кого мы называем боевыми побратимами. Те, кого я ставлю в образец, с кем постоянно общаюсь. Они - наше боевое братство", - сказал Малюк.

Как СБУ через агента следила за Сивковичем

Как сообщал УНИАН,тайный агент Службы безопасности Украины, который из соображений безопасности не назвал своего имени, рассказал о проникновении в московский офис бывшего регионала Владимира Сивковича, подозреваемого в Украине в государственной измене.

В частности, еще до начала полномасштабного вторжения СБУ инфильтрировала своего агента в московский офис, который возглавлял подозреваемый в государственной измене Владимир Сивкович. Бывший член запрещенной "Партии регионов" сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны.

Агент СБУ рассказал в интервью для Youtube-канала Дмитрия Гордона, что он работал под прикрытием и был водителем-помощником. Ему удалось войти в доверие к Сивковичу и собирать данные о работе офиса, подконтрольного спецслужбам РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: