Россияне сейчас целят по панельным домам, из-за особенностей их конструкции.

Ракета специально попала в жилой дом в Шевченковском районе Киева 23 июня. Такое мнение высказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан в эфире "Киев24".

"Ракета не просто промахнулась и попала в жилой дом, а ракета специально попала в жилой дом, чтобы уничтожить жилье и сделать как можно больше вреда. Может кого-то из нас, украинцев, убить. Это стандартная практика любого государства, которое занимается терроризмом. В данном случае - это РФ. Поэтому, единственный способ спасти свою жизнь, - когда начинается сигнал воздушной тревоги, перейти в помещения специально определенные для этого", - сказал он.

По словам Хазана, россияне сейчас целят по панельным домам, поскольку, благодаря особенности конструкции после попадания он фактически "складывается".

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Поэтому, как отметил эксперт, люди должны быть в местах специально определенных, а это значит, они усилены, то есть нужно находиться в укрытиях, которые выдержат разрушение здания.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 июня россияне запустили по Украине 368 средств воздушного нападения, из которых силы обороны Украины обезвредили 354. Почти все ракеты и "шахеды" Россия направила именно на Киев, в городе есть прямые попадания в шести локациях. К отражению атаки привлекалось дроновое ПВО, истребительная авиация, зенитно-ракетные войска.

Сегодня, 24 июня, завершились поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева на месте вражеского прилета. В общем российская ракета унесла жизни 9 жителей столицы.

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