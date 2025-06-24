Поздравьте близких с волшебным праздником Ивана Купала по новому календарю.

После перехода на новоюлианский календарь украинцы празднуют Ивана Купала 2025 в ночь с 23 на 24 июня.

Когда-то его отмечали с большим размахом - проходили массовые купания в реках и прыжки через костер. Девушки гадали и плели венки, а юноши - искали цветок папоротника.

По случаю этого древнего праздника наших предков стоит поздравить близких. Мы подобрали открытки с Ивана Купала и теплые слова, которые можно отправить друзьям и родным.

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Ивана Купала - поздравления и открытки

Поздравляю с волшебным праздником Ивана Купала! Пусть даже без папоротника твоя жизнь будет полна любви, улыбок и моментов беззаботности. Продолжай мечтать и не давай серости будней поглотить тебя!

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С днем Ивана Купала я тебя поздравляю! Желаю обрести свой "цветок папоротника", не терять надежды и чтоб все проблемы на твоем пути испарялись. Пусть даже без венка на реке в твоей жизни будет та самая любовь, прекрасная и бесконечно теплая!

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Поздравляю тебя с Ивана Купала! Пусть в твоей жизни всегда найдется место для щепотки волшебства и чуда! Желаю тебе всегда встречать хороших людей, побывать в прекрасных местах и радоваться каждому дню!

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Пусть Ивана Купала запустит череду счастливых мгновений в твоей жизни! Желаю бесконечного и безоблачного счастья! Пускай любовь найдется быстрее, чем цветок папоротника.

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Пускай праздник Ивана Купала сделает твою жизнь полной богатства, радости и ярких красок! Всегда улыбайся, пусть здоровье остается идеальным до преклонных лет. Желаю хранить в сердце тепло, романтику и истинную любовь.

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