Израиль и Иран договорились о тотальном перемирии, - Трамп

Израиль и Иран договорились о тотальном прекращении огня, сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

По его словам, перемирие начнется примерно через шесть часов, когда страны завершат свои "последние миссии". После этого война будет считаться законченной:

"Я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что им хватило выдержки, мужества и ума закончить то, что следует назвать "12-дневной войной". Эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло, и никогда не произойдет!".