Грунтовка плюс полимеры: новая технология защиты металла от ржавчины напоминает маникюр

Даже огромные железные конструкции в будущем можно будет надежно защитить от старения.

Ученые придумали новую комбинацию защиты железных изделий от коррозии, в которой сочетается два вида покрытия – слой грунта и химический полимер. Примерно так же поступают мастера маникюра, когда покрывают ногти модным "шеллаком".

Как пишет earth.com, команда профессора Элада Гросса из Еврейского университета в Иерусалиме разработала покрытие для железа, которое надежно защищает его от ржавчины. Технология предусматривает грунтовку металла сверхтонким слоем N-гетероциклического карбена (NHC) – материала, который прочно связывается с металлами и защищает их от внешних воздействий. Например, покрытое пленкой NHC золото гораздо лучше выдерживает кипящую воду и сильные кислоты.

Затем Гросс предлагает покрыть железо слоем бисфенола-А, нанесенным по определенной технологии под ультрафиолетом. Простыми словами, вторым слоем он предложил использовать полимерное покрытие, близкое к эпоксидной смоле. При этом ученый подчеркнул, что без первого слоя грунтовки химический полимер не удержится на металле, поэтому оба слоя защиты должны работать вместе.

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Инженеры протестировали антикоррозионные пленки в материалах, имитирующих морскую воду. Во время эксперимента выяснилось, что комбинация из двух слоев защиты значительно улучшила сопротивление материалов коррозии. Важно, что пленка не отслоилась и не потрескалась во время эксперимента. При этом контрольный образец, который опустили в разъедающее вещество без грунтовки, потерял почти половину полимера, а соль выела в нем пустоты.

В статье говорится, что открытие имеет практическую ценность в первую очередь для судо- и мостостроения. Если покрыть данным составом конструкции, то они гораздо дольше прослужат без дополнительных ремонтов.

А если ученые изменят состав грунтовки и смогут покрывать ею стальные и чугунные изделия, то сфера применения полимеров еще больше расширится. Авторы статьи не исключают, что в будущем защитным слоем будет покрыт каждый гвоздь в квартире.

Другие открытия ученых

Напомним, что китайские ученые заявили о прорыве в области добычи ценного металла рубидия напрямую из рапы соленых озер. Они надеются, что это поможет снизить зависимость Китая от импорта рубидия, который используется в электронике и аэрокосмической отрасли.

А в Великобритании создали батарейку на основе радиоактивного изотопа углерода, которая может тысячи лет работать без подзарядки. Внутри источника питания расположили алмазные полупроводники, которые удерживают радиацию и генерируют электроток. Из-за высокой себестоимости открытие пока не вышло из стен лаборатории.

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