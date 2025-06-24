Его можно найти в Карпатах, Прикарпатье, Расточье, Ополье и на Полесье.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника можно увидеть любку двулистную - многолетнюю орхидею, занесенную в Красную книгу Украины.

Как рассказывают в заповеднике, благодаря сладкому аромату, который особенно ощутим в вечернее время, это растение в народе называют ночной фиалкой. Его опыляют ночные бабочки, привлеченные не только запахом, но и формой цветка и светлой окраской, которая хорошо заметна даже в темноте.

Любка растет на затененных, влажных участках с плодородными почвами, где обязательно должны быть грибы-симбионты (микромицеты) - без них семена неспособны прорасти. Проросток развивается под землей 2-4 года, а первое цветение происходит только на 11-м году. В целом растение может жить до 27 лет.

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Обычно любка зацветает в июне-июле, а плодоносит в августе-сентябре. Ее семена - очень мелкие, почти пылевидные - легко разносятся ветром. Растение обладает высокой способностью к размножению: в среднем одна особь способна дать до 2000 семян.

Однако численность вида постепенно уменьшается из-за массового срывания цветов и выкапывания клубней. Вырубка лесов и разрушение природных экосистем вследствие хозяйственной деятельности человека также негативно влияют на популяцию:

"В древности любке приписывали магические свойства. Из ее клубней знахари готовили любовные напитки, поэтому она считалась сильным приворотным зельем. Именно поэтому растение и получило свое название".

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