В Украине заработал норвежский оборонный гигант Kongsberg: чем он занимается

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, один из ключевых игроков западногооборонно-промышленного комплекса, открыла свой офис в Киеве и уже работает над двумя стратегически важными направлениями, пишет Defence Express.
1. Зенитные ракеты нового поколения для NASAMS
Kongsberg сообщила о работе над новой зенитной ракетой, которая не только будет производиться в больших объемах, но и интегрироваться с системами ПВО NASAMS, которые уже стоят на вооружении ВСУ.
Еще в феврале глава компании Эйрик Ли анонсировал создание совместного предприятия с Украиной, что позволит массово производить ракеты на основе украинских технологий. Разработку финансирует правительство Норвегии.
2. Беспилотные морские платформы с боевыми модулями
Второе направление - совместная разработка морских беспилотников и катеров, которые будут оснащены системами Kongsberg. Речь идет о боевых модулях типа Protector RS4, которые уже стоят на танках Abrams и применяются в антидронных системах CORTEX Typhon, поставляемых в Украину.
Kongsberg - значительно больше, чем о NASAMS. Аналитики издания отмечают, что компания обладает широким кейсом технологий, среди которых:
- Naval Strike Missile (NSM) - стелс-крылатая ракета морского базирования;
- Joint Strike Missile (JSM) - универсальная ракета, совместимая с истребителями F-16 и F-35, с дальностью 350 км и 180-кг боевой частью;
- NOMADS - новый мобильный ЗРК малой дальности, который использует ракеты AIM-9 и IRIS-T;
- мощные системы связи, управления и морские решения, включая технологии для подводных лодок.
Что предшествовало
Как сообщал УНИАН, ранее Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (примерно 580 млн евро) в этом году на поддержку морской коалиции, которую она возглавляет совместно с Великобританией.
Как сообщается, норвежская Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) уже подписала соглашение с украинским партнером по совместной разработке и производству безэкипажных аппаратов с использованием норвежских технологий и опыта.