В Украине заработал норвежский оборонный гигант Kongsberg: чем он занимается

СМИ раскрыли, какие технологии имеет эта компания и производство какого вооружения может налаживать в Украине.

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, один из ключевых игроков западногооборонно-промышленного комплекса, открыла свой офис в Киеве и уже работает над двумя стратегически важными направлениями, пишет Defence Express.

1. Зенитные ракеты нового поколения для NASAMS

Kongsberg сообщила о работе над новой зенитной ракетой, которая не только будет производиться в больших объемах, но и интегрироваться с системами ПВО NASAMS, которые уже стоят на вооружении ВСУ.

Еще в феврале глава компании Эйрик Ли анонсировал создание совместного предприятия с Украиной, что позволит массово производить ракеты на основе украинских технологий. Разработку финансирует правительство Норвегии.

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2. Беспилотные морские платформы с боевыми модулями

Второе направление - совместная разработка морских беспилотников и катеров, которые будут оснащены системами Kongsberg. Речь идет о боевых модулях типа Protector RS4, которые уже стоят на танках Abrams и применяются в антидронных системах CORTEX Typhon, поставляемых в Украину.

Kongsberg - значительно больше, чем о NASAMS. Аналитики издания отмечают, что компания обладает широким кейсом технологий, среди которых:

Naval Strike Missile (NSM) - стелс-крылатая ракета морского базирования;

Joint Strike Missile (JSM) - универсальная ракета, совместимая с истребителями F-16 и F-35, с дальностью 350 км и 180-кг боевой частью;

NOMADS - новый мобильный ЗРК малой дальности, который использует ракеты AIM-9 и IRIS-T;

мощные системы связи, управления и морские решения, включая технологии для подводных лодок.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (примерно 580 млн евро) в этом году на поддержку морской коалиции, которую она возглавляет совместно с Великобританией.

Как сообщается, норвежская Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) уже подписала соглашение с украинским партнером по совместной разработке и производству безэкипажных аппаратов с использованием норвежских технологий и опыта.

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