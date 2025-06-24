Шесть китайских знаков Зодиака попрощаются с прошлым и получат шанс

В перечне значатся Бык и Крыса.

В День Деревянной Крысы по восточному гороскопу 24 июня шесть знаков Зодиака получат особую поддержку от космоса. В китайской астрологии дни разрушения не пугают - они расчищают путь для нового и лучшего. Энергия Крысы и элемента Дерева помогает избавиться от старого и открыть двери для свежих возможностей, передает YourTango.

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Видео дня

Бык

Хватит тащить на себе то, что давно изжило себя. День приносит облегчение и свободу. Отпуская то, что тянуло вниз, Бык возвращает себе внутреннюю силу и ощущение контроля над жизнью.

Крыса

Это ваш день. Блоки уходят, приходит ясность. Перестаньте ждать и начните действовать - так откроется путь к новому. Удача приходит сразу после решимости отпустить лишнее.

Дракон

Скрытый союз с Крысой усиливает ваш знак. Отказ от бесперспективных связей или планов принесет неожиданные предложения и прорывы. Удача рядом, стоит лишь сделать шаг.

Свинья

Вы наконец понимаете, во что зря вкладывали силы. Отказ от бесплодных усилий мгновенно освобождает место для лучшего. Быстрые перемены приносят умиротворение и прибыль.

Лошадь

Хватит ждать идеального момента. День разрушения завершает период колебаний. Резкое, но нужное решение запускает процесс, который приносит плоды. Главное - не цепляться за прошлое.

Петух

Время внутренней очистки. Люди и ситуации, вытягивавшие энергию, уходят без борьбы. Уходит тяжесть, приходит лёгкость. В этот день вы возвращаетесь к себе, и это и есть победа.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака встретят любовь и счастье до конца недели.

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