Часть земной коры "погружается" в ядро, заявляют ученые.

Недавно опубликованное исследование раскрыло малоизвестный тектонический процесс, происходящий под Центрально-Анатолийским плато в Турции, где часть земной коры "стекает" вглубь недр планеты.

Это редкое явление, известное как "литосферное капание", добавляет новый уровень сложности в понимание тектоники плит — не только на Земле, но и, возможно, на других планетах, пишет The Daily Galaxy.

Геологическая аномалия под бассейном Конья

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, сосредоточено на бассейне Конья — топографической впадине в центральной Турции. Используя спутниковые и сейсмические данные, учёные зафиксировали "кольцевую структуру", где кора, похоже, проседает. Под бассейном была обнаружена сейсмическая аномалия и утолщённая кора — убедительные признаки того, что плотный материал скапливается в верхней мантии.

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Ведущий автор исследования, геофизик Джулия Андерсен из Университета Торонто, пояснила, что аномалия указывает на "возможное капание литосферы мантии". По сути, тяжёлая нижняя часть коры начала стекать вниз как вязкое вещество, формируя медленно движущийся каплевидный "сгусток", который тянет поверхность за собой. Когда этот расплавленный сгусток окончательно отрывается, кора "отпружинивает", вызывая подъём поверхности.

Медленное разрушение, меняющее облик земной коры Турции

Центрально-Анатолийское плато постепенно поднималось на протяжении миллионов лет, набрав около одного километра высоты за последние 10 миллионов лет. Однако, в отличие от остального региона, бассейн Конья ведёт себя иначе — он проседает со скоростью около 20 миллиметров в год.

Это несоответствие привело исследователей к выводу, что в бассейне происходит вторичное литосферное капание, независимо от предыдущего подъёма.

По словам Рассела Пискливеца, также из Университета Торонто, первоначальное "капание" могло вызвать "вторичные дочерние события" в других частях региона. Он описал, как "по мере утолщения литосферы и её стекания вглубь мантии, на поверхности образовался бассейн, который затем приподнялся, когда масса оторвалась и погрузилась глубже". Этот процесс, похоже, повторяется — теперь уже под Коньей формируется вторичное капание.

Лабораторные эксперименты, имитирующие поведение земной коры

Чтобы подтвердить свои выводы, команда воссоздала процесс капания в лабораторных условиях. Они использовали полидиметилсилоксан — липкий силиконовый полимер, имитирующий вязкость нижней мантии. Верхняя мантия моделировалась смесью того же полимера с глиной, а кора — смесью керамических шариков и кварцевого песка.

Исследователи внедрили плотное "зерно" в слой верхней мантии, чтобы запустить процесс. Через десять часов начала формироваться вязкая капля, которая стала опускаться вниз. Примерно через 50 часов возникло вторичное капание. Учёные отметили, что даже без горизонтального движения оно сумело "втянуть кору вниз и создать впадину". Это стало убедительным доказательством того, что такие процессы могут происходить изолированно, в вертикальной плоскости, глубоко под поверхностью.

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