Песчаная батарея способна улавливать и хранить энергию для последующего использования.

В Финляндии запустили в эксплуатацию крупнейшую в мире песчаную батарею, что позволит максимально эффективно использовать возобновляемые источники энергии страны, пишет IFLScience.

Ожидается, что после выхода на полную мощность эта песчаная батарея сократит выбросы углерода от местной тепловой сети примерно на 160 тонн в год. В издании подчеркнули, что это позволит снизить выбросы от отопления района почти на 70%.

Песчаная батарея была построена компанией Polar Night Energy по заказу энергетической компании Loviisan Lämpö в муниципалитете Порнайнен на юге Финляндии. Ее высота составляет 13 метров, а ширина - 15 метров. По словам производителя, новая система способна вырабатывать 1 мегаватт тепловой энергии и хранить до 100 мегаватт-часов энергии.

Видео дня

В издании объяснили, что песчаная батарея представляет собой большой резервуар, который заполнен около 2000 тоннами измельченного талькового камня. Избыточная тепловая энергия от возобновляемых источников энергии закачивается системой труб через каменный материал, где она удерживается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Когда энергия необходима, она может быть выпущена, выделяясь в виде кипящей воды, пара или потока нагретого воздуха.

В издании отметили, что благодаря песчаной батарее можно максимально использовать возможности возобновляемых источников энергии. Она способна улавливать и хранить энергию для последующего использования.

"Наша цель - достичь климатической нейтральности к 2035 году, и песчаная батарея является важным шагом на этом пути", - говорится в заявлении генерального директора Loviisan Lämpö Микко Пааяненя.

Ученые создали уникальные гибкие солнечные панели

Ранее ученые из Университета Шеффилда разработали гибкие солнечные батареи, которые не содержат дефицитных и дорогих элементов. Они считают, что их изобретение прокладывает путь к разработке недорогой и эффективной солнечной энергии.

Исследователи разработали новый тип солнечных элементов с использованием перовскитового полупроводника. Эти элементы изготавливаются путем тиснения крошечных канавок в пластиковой пленке и последующего заполнения их перовскитовым материалом.

Вас также могут заинтересовать новости: