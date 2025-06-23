Руководитель ОПУ назвал всего одну "историю", которая не нравится американцам.

Один из вопросов, за который зацепились критики президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, включая самого президента США Дональда Трампа, была отмена президентских выборов в 2024 году. Это произошло из-за трудностей их проведения в условиях военного времени, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он также отметил, что Зеленский — "демократ" и "сильный человек", в котором сохраняется энергия даже спустя три года полномасштабной войны. Ермак также пообещал, что выборы состоятся, как только "появится возможность" и будет отменено военное положение, пишет The Times.

И выразил уверенность, что Зеленскому стоит вновь баллотироваться в президенты, когда выборы всё же будут проведены. "Я считаю, что он должен идти на выборы, потому что это лучший президент, которого моя страна знала со времён обретения независимости", — подчеркнул глава ОП.

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И подытожил, что обвинения Зеленского в авторитаризме — "чепуха", на фоне нарастающего конфликта между Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко.

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Ранее УНИАН сообщал про резкий ответ Ермака Трампу по поводу этого вопроса. "При всем уважении, никому не нужно требовать от Украины проведения выборов. Демократия – наша сила, вот почему мы так сильны и так смелы", – отметил тогда он.

Кроме того, в мае был проведен опрос среди украинцев. Главным вопросом было — поддерживают ли граждане проведение сейчас выборов. 71% опрошенных против выборов после перемирия. Они считают, что выборы должны состояться после заключения окончательного мирного соглашения и завершения войны.

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